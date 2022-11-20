Bakan Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü

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‘İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ’





Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İş dünyası ile istişare odaklı gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek sürdürdük. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ’lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.