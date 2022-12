Bakan Nebati: KGF paketiyle yaklaşık 250 milyar liralık kredi hacmi sunulacak

- Reklam -

Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA) –

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) paketiyle yaklaşık 250 milyar liralık kredi hacmi sunacaklarını belirterek, “Krediye erişim imkanı olan ve teminat eksikliği bulunmayan firmalar bu sistemden faydalanmayacaktır. Böylelikle daha önce başımıza gelen, ihtiyacı olmayanların kullandıkları kredilerin özellikle dövize ve farklı alanlara gitmesini büyük bir oranda engellemiş olacağız” dedi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kuruluş yıldönümü programında konuşan Bakan Nebati, bugün SEDDK’nin kuruluşunun 3. yılı ve bireysel emeklilik siteminde (BES) yer alan 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aşması vesilesiyle bir arada olduklarını belirtti.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılardan, enerji ve emtia fiyatlarındaki artıştan söz eden Nebati, birçok ülkede son 50-60 yılın en yüksek enflasyon oranlarının görüldüğünü, tedarik zincirlerindeki aksaklıkların yol açtığı sorunlara halen kalıcı çözümler bulunamadığını anlattı.

Tüm dünyada esen sert rüzgarlara rağmen, Türkiye’yi her geçen gün daha sağlam bir temelde büyütmek ve vatandaşlara her bakımdan daha güvenli yarınlar sunmak anlayışıyla çalışmalarına büyük bir gayret ve özveriyle devam ettiklerini bildirdi.

Salgın döneminde dahi Türkiye’nin üretimi, istihdamı artırmayı ve büyümeyi sürdürdüğünün altını çizen Nebati, 2020’de büyümede pozitif ayrıştıklarını, 2021’de yüzde 11.4 büyüyerek G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduklarını anımsattı.

Nebati, “Küresel ekonomide resesyonun konuşulduğu 2022 yılındaysa ülkemiz, hayata geçirdiğimiz proaktif ve üretimi artırıcı uygulamalarla, güçlü büyüme performansını sürdürmektedir.” diye konuştu.

“İŞLETMELERİMİZE YENİ KGF PAKETİYLE 250 MİLYAR LİRA KREDİ HACMİ SUNUYORUZ”

Bakan Nebati, atılan adımlardan birisinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, selektif kredi politikasıyla uyumlu Hazine destekli KGF paketi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu paketle KOBİ’lerimiz başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelerimize ilk etapta 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunarak önemli miktarda finansman imkanı oluşturuyoruz. Ödemesiz dönem imkanının yanı sıra en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Böylece, enflasyon ile mücadele ederken, çarkları durdurmuyor; tam tersine girişimcilerimizin, KOBİ’lerimizin üretim faaliyetlerini artırıyoruz.”

Nebati, KGF paketi kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin tüm harcamaların, Finansal Kurumlar Birliği Merkezi Fatura Kayıt Sistemi ve Katılım Bankaları Birliği Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi ile entegrasyonunu sağlayarak ödemelerin doğrudan satıcılara yapılmasını sağlayacaklarını bildirdi.

“KREDİLERİN AMACI DIŞINDA KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fatura iptali durumunda iptal edilen fatura yerine yeni fatura isteneceğine ve sahte fatura kullanımının bu sistemler sayesinde önleneceğine vurgu yaparak, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu vesileyle, kefalet imkanımızla sağlanan kredilerin amacı dışında kullanılmasının önüne geçmiş olacağız. Bu dönüşüm sürecinin kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Öte yandan, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere firmalarımızın finansmana erişimini büyük ölçüde kolaylaştıran kefalet imkanımızı daha etkin bir tahsis politikası çerçevesinde kullandırmak ve bunun takibini yapmak istiyoruz. Bu amaçla vurgulamak istiyorum ki krediye erişim imkanı olan ve teminat eksikliği bulunmayan firmalar bu sistemden faydalanmayacaktır. Böylelikle daha önce başımıza gelen, ihtiyacı olmayanların kullandıkları kredilerin özellikle dövize ve farklı alanlara gitmesini büyük bir oranda engellemiş olacağız. Kefalet imkanımızdan öncelikli ve ağırlıklı olarak kredibilitesi olan, ancak yeterli teminata sahip olmadığı için finansmana erişemeyen firmalar faydalanacaktır. Bunun yanı sıra, ödeme gücü olan ancak hiç teminatı bulunmadığı için krediye erişim imkanı bulunmayan firmalarımızı da bu süreçte destekleyeceğiz.”

“BES’TE FON BÜYÜKLÜĞÜ 420 MİLYAR SEVİYESİNE ULAŞTI”

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, oldukça genç bir kurum olmasına rağmen hızla büyüyen SEDDK’nin, daha da güçlenerek sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin her geçen gün gelişmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Bakanlık olarak bu kurumu desteklemeye devam ettiklerini, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin gelişimine yönelik kararlı adımlar attıklarını anlattı.

Sigortacılık ve özel emeklilik konusunda hayata geçirilen düzenlemelerden bahseden Nebati, “Ülkemize sağladığı stratejik katkıları gözeterek, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörümüzü her zaman gündemimizin üst sıralarında tutuyor, gelişmesini desteklemek için cesur ve kararlı adımlar atmaktan çekinmiyoruz.” ifadesini kullandı.

Nebati, gerçekleştirdikleri düzenlemeler sayesinde vatandaşların BES’e dahil olma motivasyonunun önemli ölçüde arttığını kaydederek, “Halihazırda, Otomatik Katılım Sistemi ile beraber katılımcı sayımız 15 milyon seviyesine, fon büyüklüğümüz yaklaşık 420 milyar liraya ulaşmıştır. 1 trilyon liralık fon büyüklüğü hedefimize de her geçen gün emin adımlarla yaklaşacağımıza yürekten inanıyorum.” şeklinde konuştu.

DASK’ın kurulduğu yıldan itibaren gerçekleşen tüm depremlerde, hızla üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiğini, bugüne kadar 1,1 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdiğini anlatan Nebati, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısının 11 milyona yaklaştığını bildirdi.

Nebati, 2005’te kurulan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından her yıl çiftçilere ve üreticilere önemli tutarda destek sağlandığını anlatarak, TARSİM kapsamında geçen yıl 2,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından, BES’te 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aşması sebebiyle kurulan BES Hatıra Ormanı’nın sertifikası Bakan Nebati ve SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu tarafından, sisteme katılan 500 bininci çocuk olan Masal Tiryaki ve SEDDK kamu spotunda oynayan Aras Özkadı’ya verildi. (DHA)

