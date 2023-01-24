Bakan Nebati: İktisat Kongresi hassasiyetimiz Cumhuriyet kazanımlarına verdiğimiz önemin ifadesi

- Reklam -

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir programı kapsamında 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek olan İzmir İktisat Kongresi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “İlk kongrenin yapıldığı tarihi binanın, aslına tamamen sadık kalarak yeniden inşa edilmesi sürecinde arkadaşlarımız canla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Kongrenin gerçekleştirildiği tarihi binanın yeniden ayağa kaldırılması ve tam 100 sene sonra, İzmir İktisat Kongresi’nin yine aynı yerinde düzenlenmesi konusundaki hassasiyetimiz; esasen tarihimize, Cumhuriyet dönemindeki kazanımlarımıza ve milletimizin iradesine verdiğimiz önemin ve gösterdiğimiz özenin de çok net bir ifadesidir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi temasta bulunmak amacıyla geldiği İzmir’de Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Etkinlikte Bakan Nebati’nin yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin yer aldı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Nebati, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İzmir İktisat Kongresi’ne dikkat çeken Bakan Nebati, “İlk kongrenin yapıldığı tarihi binanın, aslına tamamen sadık kalarak yeniden inşa edilmesi sürecinde arkadaşlarımız canla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Kongre’nin gerçekleştirildiği tarihi binanın yeniden ayağa kaldırılması ve tam 100 sene sonra, İzmir İktisat Kongresi’nin yine aynı yerinde düzenlenmesi konusundaki hassasiyetimiz; esasen tarihimize, Cumhuriyet dönemindeki kazanımlarımıza ve milletimizin iradesine verdiğimiz önemin ve gösterdiğimiz özenin de çok net bir ifadesidir. 17-19 Şubat 2023 tarihlerinde, Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz İzmir İktisat Kongresi, ‘Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi’ ana temasıyla toplanacaktır. Bakanlığımızın koordinasyonuyla düzenlenen kongrede, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının iktisadi bakımdan değerlendirmesi yapılacak; Türkiye yüzyılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda, bir gelecek vizyonu ortaya konacaktır” ifadelerini kullandı.

‘BU TOPLANTILAR, ÜLKEMİZ VE DÜNYA TARİHİNİN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDA DÜZENLEMİŞTİR’

Açıklamaya mübarek üç ayların Türk İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek başlayan Bakan Nebati, “Altını kalın çizgilerle çizmek isterim ki; İzmir, ülkemizin sadece siyasi bağımsızlığının değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığının da temellerinin atıldığı; tarihimize yön vermiş gazi ve güzide şehirlerimizden biri olmasıyla bizler için oldukça özel bir anlam taşıyor. İzmir’imiz, 17 Şubat 1923 tarihinde Banka-Han binasında toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yapmış, yeni Türkiye’nin ekonomi politikalarının ana hatları burada belirlenmiştir. O dönemki zor koşullar altında toplanan kongreye, istiklal mücadelemizin muzaffer komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın başkanlık etmesi, ekonomik bağımsızlığa verilen önemi de açıkça ortaya koymuştur. İzmir İktisat Kongresi, milletimizin cephedeki destansı mücadeleleriyle elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla da perçinleyen tarihi bir kongreydi. Kongre’nin açılışında Gazi Mustafa Kemal’in altını çizdiği husus şuydu; ‘Siyasi, askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferiyetler ile tetviç edilemezlerse husule gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner.’ Bizler de Cumhurbaşkanımız liderliğinde, esasen tam olarak bu istikamette yani iktisadi zaferler kazanmak üzere ilerlemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm küresel çalkantılara rağmen, ekonomimizi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek için aynı inanç ve iradeyle çalışıyoruz. İnsanımıza her geçen gün yeni iş imkanları oluşturmaya, yerli sanayimizi ve tarımsal üretimimizi giderek güçlendirirken ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını ardı ardına kırmaya azimle devam ediyoruz. 1923 yılında gerçekleştirilen ilk İzmir İktisat Kongresi’nden sonra, kongre dört kez daha toplanmış ve bu toplantılar, ülkemiz ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarında düzenlemiştir” diye konuştu.

‘GELECEK YÜZYILA DAMGA VURMASI BEKLENEN GELİŞMELER TARTIŞILACAK’

Hem Türkiye hem de dünya için kritik bir dönemde olunduğunu ifade eden Bakan Nebati, “Tüm dünya yıkıcı ve küresel bir salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken, jeostratejik gelişmelerin çok daha fazla gündeme geldiği, enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın çok daha önem kazandığı bir süreçteyiz. Bu kapsamda, yaklaşık 1 ay önce sizlerle bir araya gelmiş, 1’inci İzmir İktisat Kongresi’nden tam 100 sene sonra, Cumhuriyetimizin ikinci asrına, yani Türkiye yüzyılına adım adım ilerlerken, yine geniş katılımlı bir İktisat Kongresi’ni İzmir’imizde, aynı ruh ve heyecanla düzenleyeceğimizi duyurmuştuk. Bu doğrultudaki tüm çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Öte yandan, küresel ekonominin gündemindeki konular da ele alınacak ve gelecek yüzyıla damga vurması beklenen gelişmeler derinlemesine tartışılacaktır. Yaklaşık 100 farklı oturumun düzenleneceği kongrede: küresel salgın sonrası ekonomi paradigmasında yaşanan değişimden Asya’nın yükselişine; sürdürülebilir finanstan ‘FinTech’ uygulamaları ve ‘blockchain’ teknolojilerine; yapay zekadan yenilik ekosistemine, iklim değişikliğinden sürdürülebilir çevre ve enerji kaynaklarına; savunma sanayinden altyapı yatırımlarına ve otomotiv sektörü başta olmak üzere sektörel gelişmelere kadar pek çok konu etraflıca ele alınacaktır” diye konuştu.

‘DURMAK YOK YOLA DEVAM’ DÜSTURUYLA İLERLEYİŞİMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ’

Halka açık şekilde düzenlenecek olan kongreye 150’den fazla akademisyen, iş insanı, bürokrat, basın mensubu, profesyonel ve sivil toplum ile sektör temsilcisinin konuşmacı olarak katılacağını belirten Bakan Nebati, “Ülkemiz ekonomi ve akademi dünyasının tanınmış pek çok isminin yer alacağı kongreye, alanında önde gelen yabancı iktisatçılar da katılım gösterecektir. Bu kapsamda 15 farklı ülkeden 30’a yakın yabancı akademisyen ve uzman kongremizde konuşmacı olarak yerlerini alacaktır. Gazi Mustafa Kemal; ‘Yerinde duran, geriye gidiyor demektir… İleri, daima ileri!’ diyor. 20 yıldan bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aynı anlayışla hep ileriye doğru güçlü hamleler yapıyor, ‘Durmak yok yola devam’ düsturuyla ilerleyişimizi aralıksız sürdürüyoruz. Nitekim son 20 yılda eğitimden sağlığa, mega altyapı yatırımlarından sanayi üretimine, istihdamdan ihracat ve turizme kadar her alanda elde ettiğimiz sayısız kazanımlar ortadadır. Ekonomi alanında, Birinci İzmir İktisat Kongresi’ndeki milli ruhla, milletimizin menfaatlerini her daim ön planda tutarak attığımız cesur ve isabetli adımlar da ortadadır” dedi.

‘İKTİSAT KONGRESİ ÖNÜMÜZDE YEPYENİ UFUKLAR AÇACAK’

Bundan tam 100 sene evvel varlık mücadelesi veren Türkiye’nin, bugün küresel ekonomik güç olma yolunda ilerleyen ve geleceğe yön verme iddiası taşıyan bir ülke konumunda olduğunu dile getiren Bakan Nebati, “İnanıyorum ki ilkinden tam 100 sene sonra yine İzmir’de düzenleyeceğimiz İktisat Kongresi, Türkiye Yüzyılı’nı beraberce inşa ettiğimiz bu dönemde, önümüzde yepyeni ufuklar açacak, ilerleyişimizin bir aşama daha kaydetmesine büyük katkılar sunacaktır. Bugün geçmişimize ve yarınlarımıza sahip çıkan tüm vatandaşlarımızı, 17-19 Şubat 2023 tarihleri arasında özel oturumlarla, daha sonra da 4 Mart’a kadar devam edecek oturumlarla vatandaşlarımızı bu güzel kongreye, buluşmaya davet ediyorum. Yıkılan tarihi binanın yeniden arsasının satın alınması ve 17 Şubat tarihine yetiştiriliyor olmasında Valimizin ortaya koyduğu azim, tam Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu yüz yıllık azmine ve Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda ortaya koyduğu performansın ekipleri tarafından nasıl algılandığını ve Türkiye’nin gücünün ne kadar iyi anlaşılması açısından önemli. İzmir bu kongreye tüm paydaşlarıyla sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -