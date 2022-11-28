Bakan Nebati, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah Bin Touq Al Marri ile görüştü

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Rojda ALTINTAŞ / İSTANBUL, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile BAE arasında karşılıklı bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri artırmaya yönelik konuları ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Nebati, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile İstanbul’da görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Nurettin Nebati mesajında, “Sayın Al Marri ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdik” ifadelerini kullandı.