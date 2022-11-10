Bakan Muş’tan Tacikistan’da resmi temaslar

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TACİKİSTAN, (DHA)- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temasları kapsamında geldiği Tacikistan’da Başbakan Kohir Rasulzoda ile görüştü ve Türk iş insanları ile Duşanbe Büyükelçiliğinde istişare toplantısı düzenledi.

Bakan Muş, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Tacikistan Başbakanı Sayın Kohir Rasulzoda ile Duşanbe’de bir araya geldik. Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Türk iş insanları ile Duşanbe Büyükelçiliğimizde istişare toplantısı gerçekleştirdik. İş insanlarımızın Tacikistan’da karşılaştığı sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dinledik” dedi.

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