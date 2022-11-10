Bakan Muş, Tacikistanlı mevkidaşı Amin ile görüştü

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TACİKİSTAN, (DHA)- Tacikistan’da resmi temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqizoda Zavqi Amin ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, “Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Sayın Zavqizoda Zavqi Amin ile ikili görüşme gerçekleştirdik. İkili ticaret, Tacikistan’daki Türk yatırımları, yatırım ortamı, gümrüklerde işbirliği, lojistik gibi çeşitli alanlarda istişarelerde bulunduk” dedi.

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