Bakan Muş: Kapıkule’de 442,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)- TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda 442,7 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanlığı’mıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’da 297 kilo ecstasy, 141 kilo esrar, 4,7 kilo kokain olmak üzere 442,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Başarılı operasyondan ötürü personellerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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