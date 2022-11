Bakan Muş: İddiaları somut verilere dayandırmamız lazım ki inandırıcılığı olsun

- Reklam -

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,(DHA)- TİCARET Bakanı Mehmet Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin kaynak sorunu olduğu yönündeki iddiasına ilişkin, “Veriye, somut bilgiye dayanmayan, temelsiz ithamlarda bulunmak her şeyden önce bir milletvekili kimliğine çok örtüşmeyeceğini, çok yakışmayacağını düşünüyorum. Ortaya koyduğumuz iddiaları somut verilere dayandırmamız lazım ki, toplumun önüne çıktığı zaman bir inandırıcılığı olsun” dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından ‘Balıkesir Şehir Buluşmaları’ düzenlendi. Balıkesir il merkezinin yanı sıra ilçelerinde de milletvekilleri tarafından bu kapsamda çalışmalar ve toplantılar yapıldı. Balıkesir il merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayatı Yazıcı ve Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir milletvekillerinin yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, yapılan toplantılar ve çalışmalar doğrultusunda 2023 hedeflerine doğru bir adım daha ilerlemiş olacaklarını söyledi.

‘TÜRKİYE MAKRO DENGELERİNDE SAĞLIKLI BİR ÜLKE VE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR’

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuşmasında Balıkesir’in müteşebbisleri ile iş dünyasıyla, şimdiye kadar edinmiş olduğu tecrübeyle, ‘Türkiye Yüzyılı’nın en önemli taşıyıcı illerinden birisi olacağının aşikar olduğunu söyledi. Muş, şunları kaydetti:

“Hepinizin malumu dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Ekonomik anlamda, enerji, tedarik ve arz konusunda dünyada yaşanan tartışmalar var. Politik olarak yaşanan gelişmeler ve gerginlikler ile ekonomik olarak dünyanın karşı karşıya kaldığı sınanmalar ister istemez bütün ülkeleri etkilediği gibi bizleri de etkiliyor. Türkiye tüm bu tablo içerisinde bir taraftan ekonomik büyümesini sağlıyorken, bir taraftan da kurmuş olduğu hedefleri ilerlemek için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Koymuş olduğumuz hedeflerimiz vardı. Dış ticarette koymuş olduğumuz hedeflerimiz vardı. İçeride planlanan yatırımlar var ve bunlar takvimler içerisinde hayata geçiriliyor. Bir tarafı Kuzey Afrika’da, bir tarafı Orta Doğu da bir tarafı Kafkaslarda Balkanlar da ve Doğu Avrupa’ya sınırı olan bir yarımada Türkiye, gelmiş olduğu nokta itibariyle milli gelirini son yıllarda ciddi şekilde arttırmış ve gelişme hızını bütün bu olumsuzluklara, etrafındaki gelişmeleri rağmen sürdürüyor. Dolayısıyla Türkiye’nin 2023’e doğru olan vizyonunda biz güçlenerek gideceğinden eminiz.”

“Türkiye ekonomisinin diğer bütün ülkelerle mukayese edildiği zaman ‘makro indikatörleri’ gerçekten sağlıklı” diyen Bakan Muş, “Dolayısıyla hem borçluluk oranları hem bütçe açığı, hem cari açık ki bütün bu enerjideki fiyat artışlarına rağmen pek çok ülkeyle mukayese ettiğimiz zaman bile Türkiye aslında makro dengelerinde sağlıklı bir ülke ve büyümesini de sürdürüyor. Bu açıdan yatırım iştahının da güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gelecek hedeflerimizin yakalanmasıyla alakalı en küçük bir tereddütümüz söz konusu değil. İnsanımızdan, yatırımcımızdan, girişimcimizden Türkiye’nin geleceğiyle alakalı en küçük tereddüt duymamalarını, yatırımlarının hız kesmeden devam etmelerini istiyoruz. Türkiye’nin dünyadaki bu olumsuz şartlar içerisinden güçlenerek çıkacağından emin olunmasını buradan bir kere daha sizin aracılığınızla ifade etmek isterim. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki yüzyılın en güçlü ülkelerinde birisi olacağı aşikardır. Çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı, imkanlar sağlandı. Şimdi bunun meyvelerini toplama vaktidir diye düşünüyorum” dedi.

‘MİLLETVEKİLİ KİMLİĞİNE YAKIŞMIYOR’

Bakan Muş, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin kaynak sorunu olduğu yönündeki iddiasıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine Bakan Muş, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin bu yıl 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Bu sadece mal ihracatı. Bunun yanında bir de hizmet ihracatı var. Oradaki rakamlar belli dönemlerde açıklanıyor. Orada da bizim 100 milyar dolarlık hedefimiz var. Önümüzdeki sene mutlaka onu da yakalamış olacağız. Yani takriben. Türkiye’nin 350 milyar dolar civarında mal ve hizmet ihracatı var. Toplam dış ticaret hacmi de Türkiye’nin 750 milyar dolara ulaşmış vaziyettedir. Partimiz iktidara geldiği zaman Türkiye’nin toplam milli geliri, sadece dış ticaretin yarısının altındaydı. Sadece dış ticaret hacmi bile bu ülkenin buraya geldi. Türkiye liberal bir ekonomidir. Türkiye şeffaf bir toplumdur. İstatistiklerini, verilerini düzenli bir şekilde paylaşır. Hem Merkez Bankası hem bizim bakanlığımızın hem de TÜİK’in sitesine girdiğiniz zaman, Türkiye’nin ne satmış ne almış ne gelmiş ne gitmiş her şeyini çok şeffaf bir şekilde görebilirsiniz. Bunun haricindeki ifadeler, buradaki verilerin haricindeki söylemlerin hiçbir karşılığı yoktur, temelsizdir. Veriye dayanmayan, somut bilgiye dayanmayan, temelsiz ithamlarda bulunmanın her şeyden önce bir milletvekili kimliğine çok örtüşmeyeceğini, çok yakışmayacağını düşünüyorum. Ortaya koyduğumuz iddiaları somut verilere dayandırmamız lazım ki toplumun önüne çıktığı zaman bir inandırıcılığı olsun. Dikkat ettiyseniz, siz sorunuzu sorana kadar hiç bu tartışmanın içerisine girmedim. Çünkü bizim gündemimiz Türkiye’yi nasıl büyütürüz bununla ilgili.”

UYGUR: 2023, 2053, 2071 HEDEFLERİMİZE İLK GÜNKÜ HEYECANIMIZLA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da konuşmasında Kuvay-ı Milliye şehri Balıkesir’de misafirleri ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Uygur, “90’lı yılların sonunu herkes hafızalarını biraz zorladığında hatırlayacaktır. Hem ekonomik anlamda, hem temel hak ve özgürlüklerin yaşanması ve kullanılması anlamında, bireysel hak ve özgürlüklerin kullanılması anlamında gerçekten hatırlamak istemeyeceğimiz o kötü görüntülerin, kötü hatıralarının hepimizin hafızalarında ve dimağlarında yer ettiğini biliyoruz. İşte böyle bir sürecin akabinde AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin talep ve beklentilerinden milletin ihtiyaçlarından doğarak, onun ‘Söz de karar da milletindir’ mottosuyla yola çıkmış bir dava hareketidir. 20 yıl boyunca her türlü engellemeye, her türlü kumpasa her türlü yol kesmeye rağmen milletimiz bizden desteğini, teveccühünü asla esirgemedi. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

YAZICI: 20 YILDA EL ATILMAYAN ALAN YOK

Milletten aldıkları yetkiyle Türkiye’yi baştan sona değiştirip, dönüştürdüklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da 20 yılda el atılmayan hiçbir alan olmadığını söyledi. Yazıcı, “Ötelediğimiz hiçbir konu yok. Ayrıştırdığınız hiçbir kesim yok. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü çalışmalarımızın eksenine, merkezine yerleştirmek suretiyle her alana el attık. Bizden önceki siyasetçilerin tanımladığı gibi 70 sente muhtaç bir Türkiye’yi bugüne taşıdık. Değmediğimiz, iyileştirmediğimiz, katbekat oransal olarak artışlar sağlamadığımız hiçbir alan yok. Aklınıza ne gelirse. O günkü Türkiye ile bugünü arasındaki farkı AK Parti iktidarları, AK Parti hükümetleri sağlamıştır” dedi.

‘2023 SEÇİMLERİ TARİHSEL OLARAK ÖNEMLİ’

2023 seçimlerinin tarihsel olarak önemli olduğuna dikkati çeken Yazıcı, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılının son seçimi 2023 seçimleridir. Yine 2023 seçimleri, Türkiye 2’nci yüzyılının da ilk seçimi olacak. Bu anlamda hayati derecede önemli. Elbette ki milletimiz 18 Haziran 2023’te sandığa giderken bu muhasebeyi yapacak” diye konuştu.

Gazetecilerin Millet İttifakı ve 6’lı masanın dağılacağı ve İYİ Parti Genel Başkanı’nın Cumhur İttifakı’na katılacağı iddiaları olduğu yönündeki bir soru üzerine ise Yazıcı, 6’lı masanın ne yapıp, yapmayacağının kendi gündemlerini oluşturmadığını yanıtını verdi.

İddialar üzerinden bir cümle kurmayacaklarının altını çizen Yazıcı, “Aslında biraz da şu anlamda haksızlık yapıyoruz gibi geliyor. Bunların çıkartacağı aday kiminle yarışacak? ‘Dev birliği’ derler; dünya lideri sıfatını hak etmiş bir kişiyle yarışacak. Recep Tayyip Erdoğan karşısında onunla yarışacak, donanımda bir aday bulup çıkartmak kolay bir iş mi? Onun için bizim gündemde yok. Bildiğimiz yolda yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. ‘Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen herkesle yürümeye hazırız'” dedi. (DHA)

