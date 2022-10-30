Bakan Muş: Gürbulak’ta 305 kilo uyuşturucu ele geçirildi

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda; 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Muş, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı’mıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yaptığı operasyonda İran’dan Avusturya’ya transit giden bir TIR’da 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum” dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -