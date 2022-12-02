Bakan Kurum’dan sosyal konut projesine başvuranlara teşekkür mektubu

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ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesine başvuruda bulunanlara mektup gönderip, kampanyaya gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğu belirtilen ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesine başvuruda bulunanlara teşekkür mektubu gönderdi. Kurum, mektupta; TOKİ eliyle 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini millete sunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek kampanyaya milyonlarca kişinin başvuru yaptığını ve 40 gün içinde de temel atma törenini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bakan Kurum, projeye 8 milyon kişinin başvurduğunu, geçerli başvuru sayısının da 5 milyon 135 bin 324 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Kura çekimlerini hızlıca başlatarak hak sahiplerini belirlemeye başladık. Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, sizlerin her an yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her şart ve durumda, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız. Sizlerin bu yoğun desteği ve talebini karşılamak için yeni projeler hazırlayacak, 85 milyon vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli evlerde oturmalarını sağlayana kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize duyduğunuz güven, sosyal konut projemize gösterdiğiniz teveccüh için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum.” (DHA)

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