Bakan Kurum’dan Güdül’e ziyaret (2)

‘DEPREM İLE MÜCADELE, TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİDİR’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güdül ziyaretlerinin ardından Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi’nde düzenlenen ‘Gençler ile Buluşma ve Çevre Etkinliği’ne katıldı. Burada gençlerle ok atan ve bisiklete binen Bakan Kurum, gençlerden gelen soruları da cevapladı. Deprem ile mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunun altını çizen Kurum, “Deprem bölgelerinde yaşıyoruz ve depremlerde bugüne kadar 80 bin canımızı kaybettik. Açıkçası bu acıları bir daha yaşamamak adına da ‘ülkemizin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz. Bu çerçevede de 81 ilimiz ve ilçelerimizde deprem dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da açıkladığı kentsel dönüşüm planı çerçevesinde 1 milyon 500 bin konutun geri dönüşümünü sağladık. Hızlı bir şekilde de hem toplu konut idaresi başkanlığınca, hem alt yapı kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüzce riskli gördüğümüz tüm alanlarda dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. TOKİ’miz son 18 yılda 1 milyon konut rakamına ulaştı. 1 milyon sosyal konut ürettiler. Bu da yaklaşık 4- 5 milyon vatandaşımızın can güvenliğini koruma altına almış olmak demek. Tabi çok önemli bir iş bu. Ben her zaman söylüyorum. Deprem ile mücadele, terör ile mücadele kadar önemlidir. Bizim şehirlerimize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Sıfır Atık Projesi’nden bahseden ve proje sonunda yıllık 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını ifade eden Kurum, “Sıfır Atık bir tasarruf projesidir. Ama maalesef bazı mecralar Sıfır Atık Projesi’ni anlayamayacak, idrak edemeyecek şekilde düşünce içerisine giriyorlar. Ama bilmiyorlar ki işte bizim gençlerimiz, geleceğimizin emanet ettiğimiz çocuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın 19 yıldır onlarla birlikte yol yürüdüğü, partimizin en yakın çalışma arkadaşlarıyla bu projeleri kararlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Sıfır Atık Projesi bittiği zaman yıllık 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bir projedir. 20 bin kişiye 20 milyar liralık tasarruf dağlayacak bir projedir ve bu kapsamda hakikaten daha temiz daha yaşanabilir bir çevre adına bu projeyi önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.

Kurum, etkinlik sonrası Beypazarı ve Ayaş Belediyelerini ziyaret ederek programını sonlandırdı.

Burak TEKİN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

FOTOĞRAFLI