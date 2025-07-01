Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre, İzmir’de Bornova, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerinde toplam 114 bağımsız birim ağır hasar aldı. Bu birimlerin 110’u konut olmak üzere, yangından ciddi şekilde etkilendi. Adana’da 8, Manisa’da 6 ve Hatay’da ise 4 bağımsız birimin ağır hasar gördüğü tespit edildi.

Yaraların Sarılması İçin Hızla Adım Atılacak

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, vatandaşlara yönelik hızla yardımların yapılacağını belirterek, “Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İzmir ve Diğer Bölgelerde Yangın Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

İzmir, Adana, Manisa, Hatay ve Isparta illerinde yangınların ardından hasar tespit ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgelerinde zararın boyutlarının netleşmesiyle, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımlar atılacak.