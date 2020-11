Bakan Kurum: Şu an sadece Rıza Bey Apartmanı’nda arama- kurtarma faaliyetleri sürüyor

Melis KARAKUZULU- Ersan ERDOĞAN/İZMİR, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu yerde yaptığı açıklamada, “Deprem esnasında İzmir’imizde 17 binamızda hasar meydana geldi ve bu alanlarda ilk saatten itibaren tüm sivil toplum kuruluşlarımız aralıksız çalıştı. Diğer 16 alanda arama- kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Şu an sadece Rıza Bey Apartmanı’nda arama- kurtarma faaliyetleri devam ediyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 6.6’lık deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu bölgede açıklamalarda bulundu. Kurum, enkaz çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Bakan Kurum, “Deprem esnasında İzmir’imizde 17 binamızda hasar meydana geldi ve bu alanlarda ilk saatten itibaren tüm sivil toplum kuruluşlarımız aralıksız çalıştı. Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Şu an sadece Rıza Bey Apartmanı’nda arama- kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Arkadaşlarımız buradaki çalışmaları da bu gece bitirmeyi planlıyorlar. Hassasiyetle çalışıyoruz. Son ana son saniyeye kadar enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşabilmek adına titizlikle çalışıyorlar. 107 vatandaşımızı enkazdan sağ kurtardık. 111 vatandaşımızı enkaz altında kaybettik, yaralılarımız hastanelerimizde tedavi ediliyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yapıp, bu çalışmalar çerçevesinde de yeni yapılacak konutların inşasını gerçekleştireceğiz” dedi.

‘1 MİLYON 300 BİN METREKARELIK REZERV KONUT PROJESİ’

İzmir’de yapılacak yeni projelerin olduğunu belirten Bakan Kurum, “Yerinde yapacağımız projeler olacak. Proje alanlarını hasar tespit durumlarına göre belirliyoruz. Ağır hasalı binaların olduğu alanlarda, riskli gördüğümüz binaları katmak suretiyle projeleri gerçekleştireceğiz. Yeni yapacağımız projeler zemin artı 5 katı geçmeyecek. Yöresel mimariye uygun bir şekilde projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka’da hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bayraklı’da 2 gün içinde enkaz ve enkaz altındaki binaların hasar tespit çalışmalarını bitireceğimizi söylemiştik. Bugün itibariyle, Bayraklı’daki binaların tespitleri tamamlanacak. Konteyner kent dediğimiz 46 bin 300 metrekarelik Smyrna Meydanı’ndaki alanda 1000 kişilik konteynerlerimizi 21 metrekarelik, içinde barınma ihtiyacını giderebileceğimiz mutfak ve tuvaletlerin olduğu konteynerlerin kurulum sürecini bugün başlattık. 19 gün sonra inşallah vatandaşlarımız konteyner kentte barınma ihtiyaçlarını giderebilecekler. Rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir Hastanesi’nin hemen yanında yaklaşık 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda 3 bin konutluk çok örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu projenin içinde okul, cami, aile sağlık merkezi, sosyal ihtiyaçları giderecek her türlü detay projelendirildi. 1 ay içerisinde inşaatlarına başlamak suretiyle, en geç 1 yıl içinde tamamlayacağız. Bahçe ve yürüyüş yollarıyla rezerv konutlarımızı üreteceğiz. Bu noktada İzmir’imizin en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz. Hasar tespiti yaptığımız tüm binaların hasar durumlarını İzmir’imizin haritasına işliyoruz. Aldığımız verilerle bundan sonraki süreci üreteceğiz. Bu tespit ve çalışma çok değerli. Şu saate kadar emek veren ter döken arama kurtarma ekiplerimize, 107 vatandaşımızı kurtaran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yol haritamızı netleştiremeden, İzmirli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

VATANDAŞA VE ESNAFA YARDIMLAR

Kira yardımlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kurum, “Dün itibariyle kira taşınma ve eşya yardımını yapmaya başladık. Evinden eşyasını alamayan vatandaşlarımıza, binası yıkılmayan fakat riski olan vatandaşlarımıza 30 bin lira yardım yapıyoruz. Ev sahibi vatandaşlarımıza 13 bin TL, kiracı vatandaşlarımıza 5 bin TL yardım yapıyoruz. Dün hesaplarına yatırıldı. Ödemeleri valimiz koordinasyonluğunda AFAD bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Hasar tespit durumlarını vatandaşlarımız hasartespit.cbs.gov.tr adresinden detaylı bir şekilde öğrenebilirler. Bayraklı’da bütün mahallelerde kriz merkezimiz var. Vatandaşlarımız muhtarlarımızla birlikte tüm sorularına cevap alabilirler. Hem bakanlıktan hem AFAD’dan arkadaşlarımız var. Esnafımıza kısmi ödemeler yatırılmış durumdadır. 50 bin TL’ye kadar zararı olan esnafa ödemeleri hibe verme suretiyle karşılanıyor. Kredi borçlarına ilişkin ötelemeyi de Cumhurbaşkanımız açıkladı. Esnafımızın da vatandaşımızın da her türlü ihtiyacını yakinen takip ediyoruz. Başından beri takip ediyoruz. Aslolan depremde hasar görmüş vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarmaktır. Son ana kadar herhangi bir vatandaşımızın sağ salim kurtarılması amacıyla çalışmalarımız sürecektir” dedi.

