Bakan Kurum: Rıza Bey Apartmanı’nın yeri deprem hatıra alanı olacak(2)

Son dönemde salgının etkisi ile yapılan harcamaların bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda vergi düzenlemesinin yapıldığını söyleyen Eski Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, yeni düzenlemelerin de kapıda olduğunu söyledi. Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, vergi mevzuatında son 1 hafta içerisinde yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.