Bakan Kurum: Plastikler, deniz canlılarımızı tehdit ediyor (3)

İSTANBUL ÇEVRE DOSTU ŞEHİRLER ÖDÜLÜ, MALAGA’YA

Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde düzenlenen Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22’nci Taraflar Konferansı (COP 22) kapsamında 2020-2021 İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödül Töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, COP 22’ye taraf Akdeniz’e kıyı ülkelerin temsilcileri katıldı. 2020-2021 İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü, İspanya’nın Malaga şehrine verildi. Ödül Emine Erdoğan tarafından Malaga Belediye Başkan Yardımcısı Gemma del Coral Parra’ya takdim edildi.

Törenin açılışında konuşan Bakan Murat Kurum, COP 22’de alınacak kararların, Mavi Akdeniz’in geleceği için, çocukların geleceği için hayırlı ve güzel sonuçlar getirmesini diledi. Bakan Kurum, çevre ve yaşam kalitesini iyileştiren, Akdeniz’in sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan Malaga’yı kutladı.

DENİZLERDEKİ KİRLİLİK STRESİ

Böyle anlamlı bir ödülün adının dünyanın rüya kentlerinden İstanbul ile anılmasından mutluluk duyduğunu belirten Emine Erdoğan ise Malaga Belediyesi yetkililerini kutladı ve herkes için ilham kaynağı olmasını diledi. Erdoğan, geçen yaz yaşanan orman yangınlarını hatırlattığı konuşmasında, deniz çöpleri, kara ve deniz kaynaklı kirliliğin denizlerde büyük stres oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti. Orman yangınları gibi afetlerden, denizlerdeki kirlilik stresinden ve biyolojik çeşitlilik kaybından Akdeniz’in son derece olumsuz etkilendiğini belirten Erdoğan, “Ayrıca raporlarında açıkça belirttiği üzere bugün olduğu gibi gelecekte de en çok etkilenecek bölgelerden biri yine Akdeniz. İşte bu nedenle Türkiye olarak tüm bölgeye iyi gelecek adımlar atıyoruz” diye konuştu.

SIFIR ATIK PROJESİ ADIMI

Bu adımlardan birinin şahsen takip ettiği Sıfır Atık Projesi olduğunu açıklayan Emine Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu projenin temel ilkesi atık oluşumunu en aza indirmek için kullan-at anlayışıyla mücadele etmektir. Önle, azalt, yeniden kullan, geri dönüştür yaklaşımıyla uzun vadeli döngüsel ekonomiye geçiş tüm toplumlar için bir zorunluluktur. Bu dönüşüme zihinsel bir dönüşüm de eşlik etmelidir. Çünkü kurduğumuz sistemler zaman içinde kendi kültürünü oluşturuyor. Kullanıp atmak, ürettiğimiz atığın akıbetini sorgulamamak bu yüzyıla has ve yıkıcı etkileri olan bir yaşam biçimidir maalesef. Biz sıfır atık yaklaşımıyla kendi toplumumuzda bu dönüşümü sağlama gayretindeyiz. Daha bilinçli tüketmek, daha az atık üretmek, oluşan atığı kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüşüm, bahsettiğim dönüşümün önemli fazlarıdır.”

354 BİN TON PLASTİK ATIK ENGELLENDİ

Projenin sonuçlarıyla ilgili bilgiler de veren Erdoğan, “2017 yılında çıktığımız bu yolda hızlı adımlar attık. 2019’da plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasını başlattık ve 2019-2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma sağladık. Bu da plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın engellenmesi demek. 14 bin 640 ton sera gazı salınımının engellenmesi de yine bu uygulama sayesinde oldu. Sıfır atık uygulaması başladığı günden bu yana 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Geri kazanım oranı proje başladığımızda yüzde 13 iken, şu an yüzde 22’nin üzerine çıktı. 2023 için hedefimiz yüzde 35. Tabi işin toplum tarafından benimsenmesinin ve içselleştirilmesinin çok büyük önemi var. İlk günden bugüne yaklaşık 14 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verdik. Bu çalışmanın meyvelerini değişen davranış biçimleri olarak topluyoruz” diye konuştu.

AMBALAJLI ÜRÜNLERE DEPOZİTO UYGULAMASI

Emine Erdoğan, yakın bir gelecekte de ambalajlı ürünlere depozito uygulamasının getirilmesi üzerine çalıştıklarını açıkladı. Sıfır Atık Mavi Atık projesiyle de ‘mavi vatan’ı kirlilikten arındırdıklarını dile getiren Erdoğan, şu ana kadar 88 bin ton deniz çöpü toplandığını ve bertarafa gönderildiğini kaydetti. Erdoğan, “Temiz denizlerin nişanesi olan mavi bayraklı plaj sayımız 2002 yılında 151’ken bu sayı 2021’de 519’a ulaştı. Dünyanın en çok mavi bayraklı plaja sahip üçüncü ülkesiyiz. Ve bu plajların 485’i Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Kısa süre önce Türkiye olarak 2053 net sıfır emisyon hedefimizi açıkladık. Bu yeşil kalkınma hamlesinin sadece ülkemizi değil, bölgemizi de dönüştürecek bir devrin başlangıcı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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