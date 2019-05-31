27.6 C
Ankara
31 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yerel Haberler Bakan Kurum, Mamaklılarla iftarda buluştu
Yerel Haberler

Bakan Kurum, Mamaklılarla iftarda buluştu

Editör Editör

-

6
0

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aşık Veysel Mahalle sakinleri ile iftar açtı. Mamak Belediyesince düzenlenen mahalle iftarı programında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum’a, bakan yardımcıları, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir eşlik etti.

4 bin kişinin katıldığı iftar programında konuşan Kurum, “Engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskân verilmeyecek” dedi.

İlk defa Mamaklılarla paylaştı

Engelliler için yapılan düzenlemeyi ilk defa Mamaklılarla paylaştığını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bakanlık olarak yapı denetimde yeni bir düzenlemeye gittik. Bu düzenlemeyle bundan böyle; engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskân verilmeyecek. Bu çalışmamız sadece küçük bir adım, bunun devamı gelecek. Şehirlerimizi, binalarımızı engellilere uygun hale getireceğiz. Camiye, okula, hastaneye giremeyen, sosyal hayata entegre olamayan hiçbir engelli kardeşimiz kalmayacak” dedi.

Akla ilk gelen kentsel dönüşüm

Mamak’a hizmet etmek denince, akla ilk gelenin ‘kentsel dönüşüm’ olduğunu belirten Bakan Kurum, “Kentsel dönüşümle yegane amacımız, bu ülkenin evlatları daha güvenli, daha sağlıklı, daha kimlikli ve yatay mimariye uygun şehirlerde yaşasın. Mamak’ta da aynı ruhla çalışıyoruz” dedi. Mamak’ta TOKİ Başkanlığı eliyle yaklaşık 10 bin konutluk projeyi tamamladıklarını ifade eden Bakan Kurum, “İnşallah Mamak’a, yine TOKİ eliyle 200 yataklı bir hastanede kazandıracağız. Ayrıca Mamak ilçemiz için hazırladığımız ticaret merkezi, cami, anaokulu, ilkokul, lise ve otopark projelerimizin çalışmaları devam ediyor” dedi.

Köse’den Bakan Kurum’a teşekkür

Bakan Kurum’un Mamak’taki kentsel dönüşüm projelerine çok ciddi katkılarda bulunduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sayın Bakanımız bugün olduğu gibi defalarca güzel Mamak’ımıza teşrif etti. Kendilerine verdiği destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Değişik vesilelerle vatandaşlarla bir araya geldiğini kaydeden Köse, “Bugün yine çok güzel bir vesile ile sizlerle bir aradayız. Ramazan’ın ruhunu yaşattığımız bu sofralara katılarak bizleri yalnız bırakmadığınız ve soframıza şeref verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu birliktelikten aldığımız güç ile Mamak’ta gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için 24 saat çalışıyoruz” dedi. 

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBaşkan Yaşar, Gazililerle iftar yaptı
Sonraki İçerikHeyecanını yendi, Avrupa Şampiyonu oldu
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Bayramda öğün miktarının artması risk

Editör -
Bayramda öğün miktarının artmasının ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor! Ramazan bayramında artan yiyecek tüketimi hakkında uyarılarda bulunan Beslenme ve...

Tütün yılda dört Marmara depremi kadar zarar veriyor

“Sıvı tüketimini azaltmak idrar kaçırmaya çare değil”

Kahraman Kenan’a madalya

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yerel Haberler

Başkan Yaşar, Gazililerle iftar yaptı

Editör -
Ramazan boyunca mahalle iftarları düzenleyerek mahalle sakinlerini bir sofrada buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Gazi Mahallesi’nde 2 bin kişiye iftar verdi.
Devamını Oku
Yerel Haberler

TUBİL’in minik balerinleri şov yaptı

Editör -
Yenimahalle Belediyesi TUBİL Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu’nda eğitim gören Yenimahalle’nin minik balerinleri, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sergiledikleri yılsonu...
Devamını Oku
Yerel Haberler

Büyükşehir’den çocuklara bayram hediyesi

Editör -
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, Başkent genelindeki ilkokullara bayram hediyesi olarak futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtıldı.
Devamını Oku
Yerel Haberler

BAŞKENT MİS GİBİ KOKUYOR…

Editör -
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin cadde, sokak, bulvar ve kavşaklarını rengarenk çiçeklerle donatıyor.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71