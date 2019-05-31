Bakan Kurum, Mamaklılarla iftarda buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aşık Veysel Mahalle sakinleri ile iftar açtı. Mamak Belediyesince düzenlenen mahalle iftarı programında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum’a, bakan yardımcıları, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir eşlik etti.

4 bin kişinin katıldığı iftar programında konuşan Kurum, “Engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskân verilmeyecek” dedi.





İlk defa Mamaklılarla paylaştı

Engelliler için yapılan düzenlemeyi ilk defa Mamaklılarla paylaştığını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bakanlık olarak yapı denetimde yeni bir düzenlemeye gittik. Bu düzenlemeyle bundan böyle; engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskân verilmeyecek. Bu çalışmamız sadece küçük bir adım, bunun devamı gelecek. Şehirlerimizi, binalarımızı engellilere uygun hale getireceğiz. Camiye, okula, hastaneye giremeyen, sosyal hayata entegre olamayan hiçbir engelli kardeşimiz kalmayacak” dedi.





Akla ilk gelen kentsel dönüşüm

Mamak’a hizmet etmek denince, akla ilk gelenin ‘kentsel dönüşüm’ olduğunu belirten Bakan Kurum, “Kentsel dönüşümle yegane amacımız, bu ülkenin evlatları daha güvenli, daha sağlıklı, daha kimlikli ve yatay mimariye uygun şehirlerde yaşasın. Mamak’ta da aynı ruhla çalışıyoruz” dedi. Mamak’ta TOKİ Başkanlığı eliyle yaklaşık 10 bin konutluk projeyi tamamladıklarını ifade eden Bakan Kurum, “İnşallah Mamak’a, yine TOKİ eliyle 200 yataklı bir hastanede kazandıracağız. Ayrıca Mamak ilçemiz için hazırladığımız ticaret merkezi, cami, anaokulu, ilkokul, lise ve otopark projelerimizin çalışmaları devam ediyor” dedi.

Köse’den Bakan Kurum’a teşekkür

Bakan Kurum’un Mamak’taki kentsel dönüşüm projelerine çok ciddi katkılarda bulunduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sayın Bakanımız bugün olduğu gibi defalarca güzel Mamak’ımıza teşrif etti. Kendilerine verdiği destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Değişik vesilelerle vatandaşlarla bir araya geldiğini kaydeden Köse, “Bugün yine çok güzel bir vesile ile sizlerle bir aradayız. Ramazan’ın ruhunu yaşattığımız bu sofralara katılarak bizleri yalnız bırakmadığınız ve soframıza şeref verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu birliktelikten aldığımız güç ile Mamak’ta gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için 24 saat çalışıyoruz” dedi.

