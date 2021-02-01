Bakan Kurum: İzmir’deki depremde olumsuz bir durumla karşılaşmadık

ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de art arda meydana gelen iki depreme ilişkin, “Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık” dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 ve 4,8 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, “İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık” ifadelerini kullandı.

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