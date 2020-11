Bakan Kurum, İzmir’de başlayan dönüşüm seferberliğini anlattı

Eda Ebru NANECİ / İZMİR, (DHA) ÇEVRE ve Şehrcilik Bakanı Murat Kurum, depremin yıkıma neden olduğu İzmr’in Bayraklı ilçesine bağlı Adalet, Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahalleleri’nde başlatılacak kentsel dönüşüm öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, inşaatların kasım ayı içerisinde başlayıp, 1 yılda tamamlanacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm yapılacak mahallelerde yaşayan vatandaşlarla Bornova Kültür Merkezi’nde buluştu. Toplantıda süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Bakan Kurum, depremde ağır hasar alan apartman ve sitelerin yerine yapılması planlanan binaların projelerini anlattı. Bakan Kurum, “30 Ekim’de yaşamış olduğumuz depremden bu yana 21 gün geçti ve 21 gün içerisinde hep birlikte tüm Türkiye’ye tüm dünyaya birliğin, kardeşliğin, zor günlerde beraber olmanın ülkemize çok önemli katkılar sağladığını, deprem sürecini en hızlı şekilde depremzede vatandaşlarımıza yardımları tüm Türkiye’den gelen 83 milyonluk büyük ailemizin her bir ferdinin İzmir ile kalbinin attığı bir süreci yönetmeye gayret gösterdik. Enkaz kaldırma çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttük. Hasarlı evlerimizdeki taşınma sürecini yürüttük. Bugün yeni sağlam konutlarımızı 1 yıl içinde yapacağımız ve içinde sosyal donatılarıyla yapacağımız konutları istişare etmek için bir araya geldik” dedi.

‘1 SENE İÇİNDE TESLİM’

Bu süreçte arama- kurtarma ekiplerinin sürece çok önemli katkı sağladığını dile getiren Bakan Kurum, “AFAD, Kızılay, UMKE, STK’larımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm Türkiye’den gelen belediyelerimiz bu süreçte gece- gündüz beraber olmaya gayret gösterdik. Sizlerin sıcaklığını her zaman yanımızda gördük. Desteklerden ötürü çok teşekkürler. Biz devlet olarak yapılması gereken vazifeyi yerine getirdik. Acılarınıza ortak olarak yaralarınızı sarmak için hep birlikte hareket ettik. Her birinize teşekkür ederim. Size söz verdiğimiz gibi kasım ayı içerisinde inşaları yerinde ve rezerv alanda olmak üzere başlamış olacak. 1 yıl içerisinde de inşaatları tamamlayıp sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz. Çalışmalarımızı başlattık. Taşınma yardımı ve kira yardımı süreçlerini de hızlı bir şekilde yönetmeye gayret gösteriyoruz. Koordinasyon merkezlerinde sizden gelen başvurular çerçevesinde yapılacak tüm yardımları yönetmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Deprem sonrası İzmir’i tekrar imar etme ve İzmirlilerin hayatlarının normale dönmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, depremzede vatandaşlar için hazırlanan konteyner kentin tamamladığını duyurarak, “İzmirliler için istediğimiz tek bir şey var; Bir an önce yaralarını sarmak, zararlarını telafi etmek ve depremin izlerini tamamen silmek. Arama kurtarma çalışmalarından sonra İzmir için önceliğimiz vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaktı. Evi yıkılan ve evleri ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımızı öncelikli olarak çadırlara yerleştirdik. Vatandaşlarımızın geçici olarak barınacakları konteyner kent için çalışmalarımızda sona geldik. Bayraklı’da 450 konteynerin kurulumunu tamamladık. Pazartesi günü vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Tabi bu kısa vadeli bir çözüm. İnşallah, İzmir’e yapacağımız konutlarla vatandaşlarımızı 1 yıl içerisinde yeni sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Bunun dışında yurtlarımız ve misafirhanelerimiz müsait durumda. Vatandaşımızı misafirhane ve yurtlarımızda misafir edebiliriz. Valilik ve kaymakamlık kanalıyla dileyen vatandaşlarımız bizlere taleplerini ulaştırabilirler. Bu süreçte çadır kentlerimiz kurulmuştu. Havaların da soğumasıyla birlikte onlara ihtiyaç kalmadığını görüyoruz. Konteyner kent kurulduktan sonra çadır kentlerimizi kaldıracağız” diye konuştu.

İzmir’de de tıpkı Elazığ’daki gibi hasar tespit çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, “Bakanlığımızdan bini aşkın uzman ekiple ön hasar tespitini yaptılar. 168 bin 502 binada tespitlerimizi yaptık. Ağır hasarlı acil yıkılacak yıkık bina sayımız 694’e ulaştı ve toplamda 4 bin 627 bağımsız bölüm acil ağır hasarlı yıkık. Kentsel dönüşümle ilgili belediyelerimizin yapacağı çalışmalara ilişkin de önemli bir yol haritası olacak. Hem Bayraklı’da hem diğer ilçelerde depremden hasar gören binaları sokak ölçeğinde ve bina ölçeğinde göreceğiz. Bakanlık olarak sadece ağır hasarlı ve riskli gördüğümüz binaların dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Rezerv alanımıza ilave konut üreteceğiz. Ada bazında anlaşan orta hasarlı, az hasarlı ama riskli olan alanlara ilişkin anlaşmaları kaydıyla yapacağımız konutlarda kentsel dönüşümde uygun ödeme şartlarıyla destek olacağız. Yerinde dönüşmek isteyen vatandaşlarımız için belediyelerimizle burada ortak bir komisyon oluşturduk verilmesi gereken desteği Bakanlık olarak vereceğiz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI