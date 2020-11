Bakan Kurum: Her alanda depremzede vatandaşlarımızın yanındayız

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de depremde yıkılan binaların enkaz alanlarında incelemelerde bulundu, çalışmaları denetledi. Sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Bakan Kurum, “9 gündür yoğun bir şekilde ekiplerimiz, bakanlıklarımız, vatandaşımızın yaralarını sarmak için canla başla çalışıyorlar. Hemen hemen her alanda depremzede vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde yıkılan binaların enkaz alanlarında ve vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için kurulacak olan konteyner kentlerde incelemeler yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaları denetleyerek vatandaşın ihtiyaçlarını dinledi. Sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Bakan Kurum, “9 gündür yoğun bir şekilde ekiplerimiz, bakanlıklarımız, vatandaşımızın yaralarını sarmak için canla başla çalışıyorlar. Hemen hemen her alanda depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Sahada 7 bin 128 personelle 933 araçla da faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında sona doğru gelmiş bulunmaktayız. Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil, ağır hasarlı yıkık bina sayımız 342 oldu. Bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350’ye ulaşmış durumda. Az hasarlı 3 bin 660 binamız, orta hasarlı da 383 binamız tespit edilmiş durumda. İnşallah üç gün içerisinde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacak” dedi.

38 MİLYON TL TAŞINMA YARDIMI

Bir taraftan tahliye süreci devam ederken bir taraftan da yaralı vatandaşların tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Kurum, “24 vatandaşımız şu an itibariyle hastanelerimizde tedavi görüyor. Diğer hastalarımızın tamamı taburcu olmuş durumda. Bir taraftan da binaların yıkım sürecini devam ettiriyoruz. 16 binanın yıkım süreci tamamlandı. Vatandaşlarımızın taşınma sürecine destek olarak onları sağlam, güvenli ortamlara alarak yürütüyoruz. Kaymakamlarımız görevlendirildi ve süreci de birebir takip ediyoruz. Çadır kentlerimizde ve yıkım alanlarımızda vatandaşlarımızın başvurularına ilişkin noktalarımız var. Şu ana kadar 3 bin 800 başvuru geldi ve bu başvurular da hızlı bir şekilde karşılanmaktadır. İzmirli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için şu ana kadar 38 milyon TL taşınma yardımı, eşya yardımı, kira yardımı olmak üzere vatandaşlarımıza yatırılmaya devam etmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekirse; eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin TL kira yardımı, evi yıkılan veya ağır hasar alan ev sahibi vatandaşlarımıza 13 bin TL kira ve taşınma yardımı, kiracılarımıza 5 bin TL taşınma ve kira yardımı, orta hasarlı binalarımız için de ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılarımıza 2 bin 500 TL ödemeleri her gün tespitler bittikçe yatırılmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 14 milyon TL kira ve taşınma yardımı yapılmıştır” diye konuştu.

‘5 BİN KONUT ŞU AN İÇİN PROJELENDİRİLİYOR’

Rıza Bey Apartmanı kenarında DASK bürosunun açıldığını belirten Bakan Kurum, “Bu çerçevede DASK başvurularını vatandaşlar bu alanlarda yapabilirler. Bu çerçevede 13 bin 500 hasar ihbarı verilmiş durumda. Şu ana kadar da 7.1 milyon TL vatandaşlarımıza ödeme yapmış durumdayız. Yeni konutlarımıza ilişkin çalışmalarımızı başlattık. 5 bin konut şu an için projelendiriliyor. Yaklaşık 2 bini enkaz ve enkaz alanları etrafında, yaklaşık 3 bin tanesini de rezerv alanda projelendiriyoruz. Yedi bölge belirledik. Yıkılan binası olan her vatandaşımıza en az bir tane daire verecek şekilde, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle yerinde bir çözüm sunmuş olacağız. Rezerv alanda çalışmalarımız başlatıldı ve söz verdiğimiz gibi bir ay içerisinde hem rezerv alanda hem de yerinde inşai faaliyetleri başlatılacak, bir yıl içerisinde de tamamlanacak” diye konuştu.

‘2 YIL ÖDEMESİZ, 18 YIL SIFIR FAİZLE ÖDEME’

Hak sahibi olan vatandaşların 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle ödemeleri yapacağını belirten Bakan Kurum, “Riskli gördüğümüz ve projeye dahil ettiğimiz vatandaşlarımız ödemelerini yapacaklar, ödemelerini de maliyet bedellerinde ciddi oranda indirim yapılarak uygun şartlarda ödeme imkanı sağlamış olacağız. Konteyner alanı için 16 günümüz kaldı. İnşallah çok daha öncesinde de konteynerlerimizi koyup vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz. Bayraklı’da bin adet, Ege Üniversitesi’nde 312 konteyner ile ilgili altyapı çalışmalarımız sürmektedir. İlk etapta Bayraklı’daki bin konteynerimizi yapıp vatandaşımıza teslim ediyor olacağız. Şu ana kadar Kızılay koordinasyonunda 531 bin vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti verilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem de valiliğimiz elemanlarınca da çadır kentlerimiz ve konteyner alanlarımızda da vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza her türlü eğitim ile psikososyal destek verilmektedir. Bu kapsamda 33 bin çocuğumuza bugüne kadar destek verilmiş durumda” dedi.

Bugün aynı zamanda Dünya Şehircilik Günü olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Bu vesileyle tüm şehirlerimize buradan mesaj iletmek gerekirse; biz ülkemizin tüm illerinde 83 milyon vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşümden, millet bahçelerine, atık su arıtma tesislerinden, depolama tesislerine, şehirlerimizin iyileştirilmesine dair çalışmalardan, sosyal konut projelerimize, doğal alanların miktarının artırılmasına kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel seçim öncesi açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde tüm şehirlerimize ilişkin bu projeler yürütüyoruz. Amacımız şehirlerin 50 yılını, yüzyılını planlamaktır. Şu an için İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız. Mahalle mahalle, sokak sokak nerede ihtiyaç varsa bu ihtiyaçları gidermek için çalışmalar yürütüyoruz.”

