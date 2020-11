Bakan Kurum: Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlere girebilirler

Kadir ÖZEN- Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ”Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlere girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında, İzmir’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi’nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. 114 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından yapılacaklar değerlendirildi. Bakan Kurum, “Amacımız İzmir’imizin yaralarını sarmak. İşin başından itibaren bir uyum içerisinde süreci yürütüyoruz. İşin bitimine kadar taşınma süreci, geçici barınma alanlarının yapım süreci dahil tüm koordinasyonu sürdürüyoruz. İzmir’imizin yanındayız, İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakinen takip etmektedir. Burada olan tüm sürece ilişkin anbean kendisini bilgilendiriyoruz” dedi. Öte yandan nakliye şirketleri hakkında da açıklamaya yapan Kurum, “Dün valimiz ve tüm taşınma şirketleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Burada ikinci bir fiyat uygulamasına müsaade etmeyeceğiz. Bu tür bir uygulama gördüğümüz sürece gerekli işlemler yapılacak. Kira konusunda da fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması noktasında takibimiz yapılmaktadır” diye konuştu.

‘TÜM TALEPLERİ KOORDİNASYON OFİSLERİNE İLETEBİLİRLER’

Depremin üzerinden bir hafta geçtiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Hep birlikte vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere harekete geçtik. Arama- kurtarma ekiplerimiz enkazdan vatandaşlarımızı kurtarmak için özverili ve uyumu bir çalışma gerçekleştirdiler. Fiilen sahada durmaksızın, can güvenliği riski dahi olarak yapılabilecek tüm çalışmayı özverili biçimde yaptılar. Hızlı bir şekilde amacımız İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarmaktır. Hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda acil yıkılması gereken binaların yıkım sürecini başlattık ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı güven içerisinde taşınma sürecini sağlayıp, riskli binaların da yıkım sürecini yürütüyoruz. Bu anlamda İzmirli kardeşlerimize bir çağrıda bulunmak istersek; enkaz altında sürekli onlarla beraberiz. Onların acılarını, mutluluklarını ilk andan itibaren yaşıyoruz. Gördükleri, eksik olduklarını düşündükleri veya taleplerini mahallelerimizde bulunan koordinasyon ofislerine iletebilirler. Anında bu ihtiyaçları karşılamak üzere afet koordinasyon merkezimiz çalışıyor” dedi.

‘ÇADIR KENTLERDE SAĞLIK AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER DEĞERLENDİRİLDİ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün İzmir’i ziyaret ettiğini söyleyen Kurum, “Dün Sağlık Bakanımız buradaydı. Bütün çadır kentlerde sağlık açısından yapılması gerekenler değerlendirildi. Valimiz, milletvekillerimizle birlikte yapılan istişare toplantısında İzmir’de yapılacak işleri konuştuk. İnşallah ahenk ve uyum içerisinde bu süreci yürütmeye gayret ediyoruz. Şu an sahada 7 bin 129 personelimiz, bin 26 araçla enkaz kaldırma, hasar tespitlerin araştırılması, sağlık hizmetlerinin verilmesi, barınma ve teknik hizmetleri yürütmektedirler. Yaralanan 36 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Tedavi görenlerden 5’i ağır olmak üzere 7 vatandaşımız yoğun bakımda. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Hasar tespit çalışmalarımız şu an bin 336 uzmanımızla sürüyor. Özellikle yoğun yıkımın olduğu 4 mahallemizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. İnşallah hedefimiz salı günü İzmir genelinde hasar tespit çalışmalarını tamamlamaktır” diye konuştu.

‘BİNASI AZ HASARLI VE HASARSIZ VATANDAŞLAR EVLERE GİREBİLİRLER’

Bugüne kadar 47 bin 689 binada, 278 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, “Acil ağır hasarlı ve yıkık binamız 283 ve 4 bin 100 bağımsız bölüme ulaştı. 2 bin 508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. 12 binamızın yıkımını dün itibariyle tamamladık. Hızlı bir şekilde acil yıkılacak binaların yıkım sürecini yürütüyoruz. Bugüne kadar çadırlarımıza yaklaşık 3 bin 370 başvuru geldi ve başvurular anında yürütülmektedir. Görevlilerimiz vatandaşlarımızı detaylı biçimde bilgilendiriyorlar yine de vatandaşlarımız hasar tespitlerini hasartespit.cbs.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlere girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Buna ilişkin de belediyelerimiz ve bakanlığımız verebilecek her türlü desteği vermeye hazırdır. Yapılacak tüm iyileştirmelerin hem plan noktasında hem teknik olarak hem de maddi olarak yapılacak tüm destekleri vereceğimizi burada ifade etmek isterim” dedi.

‘BİR YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR’

Acil ağır hasarlı bölüm sayısının 4 bini geçtiğini söyleyen Kurum, “1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanında 4 bin konut inşa edeceğimizi söylemiştik. Geri kalan konutlarımızı proje alanları belirledik. Proje alanlarını yine vatandaşımızla paylaşacağız. Enkaz alanlarında ve etrafındaki riskli binaları içeren projeleri yerinde yapacağız. Bu projelerde zemin + 5 katı geçmeyecek şekilde bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde yürütülmektedir. İkisi de eş zamanlı olarak en geç bir ay içerisinde başlayıp, söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde teslim edilecektir. 2012’den bu yana bakanlık olarak 15,5 milyar TL kentsel dönüşümde kira yardımı, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımı olmak üzere yardımlar yaptık. 1 milyon 395 bin konutun dönüşümünü kentsel dönüşüm yasası ile sağlamış olduk. Bu anlamda 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık” ifadelerini kullandı.

‘İZMİRİMİZİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ’

Türkiye’de dönüşmesi gereken acil 1,5 milyon konutun olduğunu belirten Kurum, “Biz Kartal’da yıkılan binanın enkazına gittiğimizde tüm Türkiye’ye, belediyelerimize ‘İllerinizde kentsel dönüşüm master planınızı hazırlayıp, bakanlığımıza gönderin” diyerek ifade ettik. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu süreçte vatandaşlarımıza taşınma yardımı, kira yardımı veriyoruz. 81 ilimizin olduğu gibi İzmir’imizin de tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları yapacağımızı ifade etmek isterim. Bir taraftan da taşınma, kira yardımı, eşya yardımı süreçlerini yürütüyoruz. Bugüne kadar Seferihisar’da tsunamiden etkilenen esnafımızın, 222 konut ve iş yerinin zarar tespiti çalışmaları tamamlandı ve bu kapsamda 1 milyon 904 bin TL ödemeler yapılmış durumdadır” dedi.

‘BAYRAKLI İÇİN 17 GÜNÜMÜZ KALDI’

Kurulacak konteyner alanlarına da değinen Kurum, “Konteyner alanlarımızda hem Bayraklı’da hem de Ege Üniversitemizin bulunduğu alanda altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bayraklı’da bin konteyner, Ege Üniversitesi’nin içinde bulunan alanda 312 konteyner kurmak için çalışmalar devam ediyor. Bayraklı’da ilk etapta bin konteyner kuracağız ve 17 günümüz kaldı. Bu kapsamda çalışmalar yürütülmektedir. İçinde yine kreşimizin olduğu, vatandaşlarımızın sosyal anlamda ihtiyaçlarını giderebilecekleri, bir yönetim merkezimizin olduğu, güvenli, konforlu konteyner kentlerimizin kurulumu devam ediyor. Toplam 4 bin 469 çadırımız var. 900 boş çadırımız var. Şu anda yaklaşık 8 bin 500 vatandaşımız çadırlarda kalmaktadır. Kızılay’ımız ile beslenme ihtiyaçlarını tüm alanlarda, tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Günlük 100 bin kişi kapasiteli hizmetimiz devam ediyor. Çadır kentlerde artık daha güvenli bir şekilde, ki içerisinde Covid-19 tespiti dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır. İl emniyetimiz etrafında güvenlik tedbirleri alıyor. Giriş çıkışlarımız kontrollü biçimde yapılacak” ifadelerini kullandı.

‘GÖÇÜK ALTINDA KALANLARIN YÜZDE 50’SİNE YAKINI KURTARILDI’

Toplantı sonrası açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bir haftayı geçti, maalesef kayıplarımız oldu. Bunlara üzüldük ama depremde kurtardıklarımıza da bir o kadar sevindik. Aşağı yukarı baktığımız zaman göçük altında kalanların yüzde 50’sine yakınının kurtarıldığı gözüküyor ki bu olağanüstü bir başarı. Bu noktada AFAD’a teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu teşekkür sadece AFAD’a değil, tüm kamu kurumlarına, belediyemize, tüm sivil toplum kuruluşlarınadır. Bundan sonraki süreç, yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanmasıdır. Bununla ilgili tüm çalışmalar en iyi şekilde takip edildi ve yapıldı” dedi.

‘7 GÜN YAĞIŞ BEKLENMİYOR’

Binalara girmekten imtina eden vatandaşların olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Çadır kentleri tercih eden vatandaşlarımız var. Onlar için şunu söyleyelim; 7 gün boyunca bir yağış beklemiyoruz. 20 derecenin üzerinde sıcaklık olacak. Geceleri 10-12 dereceye düşecek. Devlet Su İşleri olarak böyle bir depremde bizim en öncelikli olarak kontrol ettiğimiz konu barajlar konusudur. 111 baraj ve 97 göletin hepsinin kontrollerini tamamladık, buralarda hiçbir hasarımız yok. Sahada AFAD’ın koordinasyonunda makinelerimiz çalışıyor. 80 makine, 600 personelle enkaz kaldırma, yıkım ve konteyner alanında hafriyat çalışmalarına arkadaşlarımız destek veriyor. Bugün belli ziyaretler yapacağız ama bununla beraber sayın bakanımızla birlikte havadan rezerv alanın incelemesini yapmayı planlıyoruz. Rezerv alanının genişletilmesi konusunda maksimum çaba ve gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.

‘OLUMLU BİR ŞEHİRLEŞME ÖRNEĞİ ÇIKARMA GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ’

İzmir için her türlü yardımı, katkıyı koymaya hazır olduklarını ifade eden Pakdemirli, “Bu musibetlerden de bir ders çıkarmak ve hayra yönelik bir aksiyon çıkarmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunun için de hem yerinde dönüşüm hem de rezerv alanında örnek bir proje ile Ege’nin incisine yakışır bir proje ile maalesef bu olumsuz olaydan en azından olumlu, güzel bir şehirleşme örneği çıkarma gayreti içerisinde olacağız. Tekrar tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

‘BİR YILLIK SÜREÇ VAR’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, Bakan Kurum’un liderliğini sürdürdüğü koordinasyona teşekkür ederek, “Herkesin çok emeği var. Şimdi önümüzde önemli süreçler var. Bir an önce vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarıp, başlarını sokacakları bir yuva bulmamız gerekiyor. Bir yıllık bir süreç var önümüzde. Deprem konutlarının inşa edilmesi ve bu şehri yaşayan herkesin güvenle yaşayan bir şehre dönüştürme gibi bir hedefimiz var” diye konuştu.

