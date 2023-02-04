Bakan Kurum: Belediyelere aktarılan kaynağı 55 kat artırdık

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Tuğba SIR-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2002’de milletin hizmetkarı belediyelerimize sadece 8,9 milyar aktarılıyordu. Biz 8,9 milyar seviyesinden bu rakamı aldık, tam 55 kat artırarak, 490 milyar lira seviyesine çıkardık. Gücümüz var, irademiz var, aşkımız var. Allah’ın izniyle hızlıca bu rakamı çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da ‘Belediye Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) 7’nci Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yer aldı. Bakan Kurum, dünyanın bugün iklim değişikliği, savaş, göç, kuraklık gibi pek çok problemle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, “İnsanımız, bu problemlerden kaynaklı afetler nedeniyle acılar çekmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte gelen yeni insan modeli; insanlığın erdemlerini tahrip ettiği gibi, bizlere emanet olan doğanın ve şehrin de tahribatına neden olmuş, dahası tabiatın dengesine adeta savaş açmıştır. Karadeniz’imizde seller, Akdeniz’imizde yangınlar çıkıyor. Denizlerimizde hiç alışık olmadığımız müsilaj ve kirlilik yaşıyoruz, balıklarımız nefes alamadıkları için can çekişiyor. Görüldüğü üzere artık bir belediyecinin işi, bundan 5 yıl öncesine göre daha zordur, daha çetindir” dedi.

Kurum, Türkiye’nin her yerinde başlattıkları kentsel dönüşüm seferberliğinde bugün el birliğiyle, 3,3 milyon yeni yuvayı dönüştürdüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne değinen Kurum, “Bugün artık bir küresel merhamet ve güzellik hareketine dönüştü bu proje. Birleşmiş Milletler kararıyla bugün artık ‘sıfır atık’ küresel çapta ses getirdi. ’30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde ülkemizi adeta bir çevre bayramı yerine dönüştürmek artık hepinizin, hepimizin en kıymetli vazifesidir” diye konuştu.

‘470 MİLLET BAHÇEMİZİ PROJELENDİRDİK’

2018 yılı haziran ayından itibaren çevre yatırımları için belediyelere 5 milyar lira destek sağladıklarını aktaran Bakan Kurum, “Sadece il değil, ilçe belediyelerimizin tamamı, bizden ilk önce, millet bahçesi istedi. Biz de ‘yerleri beraberce belirleyelim, hemen başlayalım’ dedik, şehirden ayrılmadan ilk fidanımızı diktik. Bugün, dün birilerinin milletimize kapattığı, ‘girmek yasak’ tabelalarını teker teker söktük, şehirlerimizin o en güzide mekanlarını milletimize, gerçek sahiplerine sunduk. 72 milyon metrekare büyüklüğünde tam 470 millet bahçemizi projelendirdik. Bugün 85 milyon kardeşimiz yaşlısıyla genciyle bu güzelliklerden istifade ediyor” diye konuştu.

‘BU BELEDİYELER NE GÜNLER GÖRDÜ’

Kurum, mart ayı itibarıyla belediyeler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar aralayacaklarını söyledi. Kurum, “Bu ülkenin belediyeleri ne zor günler gördü kardeşlerim? Ne acıdır ki, 2002’de milletin hizmetkarı belediyelerimize sadece 8,9 milyar aktarılıyordu. Açık söylüyorum, bu rakam AK Parti iktidarlarının tek bir projesinin bedeline denk bir rakam. Biz 8,9 milyar seviyesinden bu rakamı aldık, tam 55 kat artırarak, 490 milyar lira seviyesine çıkardık. Gücümüz var, irademiz var, aşkımız var. Allah’ın izniyle hızlıca bu rakamı çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi çok güçlü bir şekilde istikbale taşıyacağız. Bu başarı hikayesini sizlerle birlikte yazacağız, sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Bugün güçlü ve büyük Türkiye varsa, bunun mimarı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır, dinamosu ise sosyal belediyecilik ruhudur” dedi. (DHA)

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