Bakan Kurum: Ayder’in doğallığını bozan yapıları yıkıp, doğal haliyle bırakacağız (2)

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KURUM’A ŞEHİT ANNESİNDEN MISIR EKMEĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti’nin düzenlediği ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ toplantısının ardından Rize Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Kemal Çeber, Bakan Kurum’a, önceki yıl Rize’de ziyaret ettiği şehit Oktay Türüt’ün annesi Hatice Türüt’ün hazırladığı mısır ekmeğini hediye etti. Vali Çeber, “Geçen yıl 12-14 Temmuz afetlerinde ilimize gelip 17 gün kalan bakanımız ile şehit annemizi ziyaret etmiştik. Şehit annemiz bakanımızın geleceğini duyunca bu sabah mısır ekmeği yapmış, hala sıcak, size gönderdi” dedi.

Mısır ekmeğini alan Bakan Kurum, “Annemizin ellerinden öpüyoruz, selam söyleyin, yiyeceğiz mısır ekmeğini” diye konuştu.

Bakan Kurum, valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından esnafla bir araya geldi. Lokantada döner kesen Kurum, karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye edip, Rize simidi satın alarak çevredekilere ikram etti. Esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı gelin ve damatla bir süre sohbet eden Kurum, çifte hediye verdi. Halkla sohbet eden Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle buluştu. (DHA)

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