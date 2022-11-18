Bakan Kurum, arsa ve iş yeri başvuru sayılarını açıkladı

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ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti. 1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu. Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun” dedi. (DHA)

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