Bakan Kurum: 2023’ün Türkiye’sini yeşil ağlarla örmeye gayret gösteriyoruz

Pelin ÜZEK KILIÇ- Onur Can KANKAL/ANKARA, (DHA) – ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bir taraftan sıfır atıkla çevremizi korurken, bir taraftan da ekolojik koridorlarımızla millet bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızı artırıyor, 2023’ün Türkiye’sini yeşil ağlarla örmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Akyurt Millet Bahçesi’nde ilk fidanların dikildiği programa katıldı. Bakan Kurum’un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Emrullah İşler, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve çok sayıda kişi de programda yer aldı. Bakan Kurum, şehirlerin altyapısını güçlendirmek için milyarlarca liralık yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, son 6 ayda şehirlere yaptıkları en önemli yatırımlardan biri olan 10 millet bahçesini hizmete açtıklarını, salgın döneminde yatırımları hiçbir zaman durdurmadıklarını anlattı.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ’

İnsan odaklı, sağlıklı, kimlikli şehirler oluşturulmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Son günlerde dünyada ve ülkemizde iklim değişikliğinin etkisini ve zararlarını çok yakından hissediyoruz. Artık seller, yağışların etkileri giderek artmaya devam ediyor ve şehirlerimize de şiddetli zararlar veriyor. Bugün dünyamızın bu hale gelmesinden maalesef hepimiz sorumluyuz. Önümüzdeki yıllarda etkisini daha derinden hissedeceğimiz iklim değişikliğiyle hepimiz mücadelede hep beraber hareket etmek zorundayız. Ortak evimiz dünyayı, çocuklarımıza emanet edeceğimiz dünyamıza daha güzel bakmalıyız. Bunun için de yeni hikâyelere ihtiyacımız var. 2017 yılında tüm çevre projelerimizin çatısını oluşturan Sıfır Atık Projesi’ni de bu sorumlulukla başlattık. Bugün okullarımızdan hastanelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektörümüze kadar sıfır atık hareketi dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Bir taraftan sıfır atıkla çevremizi korurken, bir taraftan da ekolojik koridorlarımızla millet bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızı artırıyor, 2023’ün Türkiye’sini yeşil ağlarla örmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

‘278 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ’

Bakan Kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi ve 22 ilde ekolojik koridor projelerinin hızla devam ettiğini belirterek, merkezinde Ankara’nın olduğu proje kapsamında Ankara’dan; Karadeniz’de Kızılırmak Deltası’na, Ege’de Foça’ya, Akdeniz’de Patara’ya ve Doğu Anadolu’da Van Gölü’ne kadar gidecek 4 ana hat oluşturduklarını kaydetti. Kurum, “Şu anda 78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz. 42’sinin yapımını tamamladık. 7 millet bahçemiz de şu anda açılışa hazır. Tüm millet bahçelerimizi en kısa sürede tamamlayıp 2023 yılında 81 ilimizde her bir millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunacağız. Bugün Ankara’da 4 milyon metrekare büyüklüğünde 20 tane millet bahçesi yapılmaktadır. Bir müjde daha vermek gerekirse Cebeci Millet Bahçesi’nin ihale sürecini tamamladık, inşa çalışmalarına başlıyoruz. Akyurt Millet Bahçemizi 130 bin metrekarelik alanda projeyi yaptık. Bugün ilk fidanımızı toprakla buluşturduğumuz millet bahçemizi 2021 yılı içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

‘ANKARA’DA 12 BİN 500 SOSYAL KONUT YÜKSELİYOR’

Bakan Kurum, ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ hedefiyle Ankara’da 21 riskli ve 33 rezerv yapı alanında deprem dönüşüm projelerinin gerçekleştirildiğini aktararak, “Bugün Ankara’da inşa ettiğimiz 91 bin konutun yanında dar gelirli vatandaşlarımız için yeni 12 bin 500 sosyal konutumuz hızla yükseliyor. Ankara 2023’ten itibaren artık gölleriyle, akarsularıyla ‘mavi Ankara’, yeni yeşil alanları, millet bahçeleri ve ekolojik koridoruyla ‘yeşil Ankara’ olarak anılacak. Ankara; yeni sosyal konutlarıyla yatay mimariyle yükselen bir başkent, dönüşüm konutlarıyla daha sağlıklı ve güvenli bir şehir olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, beraberindeki heyetle birlikte ilk fidanı toprakla buluşturarak, suladı.

FOTOĞRAFLI