Bakan Kurum: 1,5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz

Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK- Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun’da kentsel dönüşüm ve alt yapı yatırımlarının temel atma törenlerinde yaptığı konuşmada, “Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm, alt yapı yatırımları temel atma ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun’a geldi. Bakan Kurum, ilk ziyaretini AK Parti İl Başkanlığı’na yaptı. İl Başkanı Ersan Aksu ile görüşen Bakan Kurum, partililerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Bakan Kurum, yaya olarak Saathane Meydanı’nda devam eden inşaat alanını inceledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Belediye Başkanı Mustafa Demir’den inşaat hakkında bilgi alan Kurum, çevredeki esnafla sohbet ettikten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne geçti.

Ziyaretlerin ardından Kurum, Canik ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de düzenlenen kentsel dönüşüm projesi ve altyapı yatırımlarının temel atma törenine katıldı. Törene Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Emlak Konut Genel Başkanı Hakan Gedikli ve protokol üyeleri katıldı.

‘SAMSUN’U, 19 YIL ÖNCESİNE GÖRE BAMBAŞKA BİR ŞEHİR HALİNE GETİRDİK’

Törende konuşan Bakan Kurum, bugün temelleri atılan ve açılışları yapılan yatırımların değerinin yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olduğunu ifade ederek, “Daha güçlü bir Samsun için geride bıraktığımız 19 senede 30 milyar lirayı aşan dev yatırımlar yaptık. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma, turizmden ticarete, çevre ve şehirciliğe kadar yaptığımız sayısız yatırımla Samsun’u, 19 yıl öncesine göre bambaşka bir konuma taşıdık, bambaşka bir şehir haline getirdik. 30 milyarlık yatırımın bugün törenlerini yapacağımız projelerle beraber 9 milyar 211 milyon liralık kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz gerçekleştirdik. Samsun, tüm bu yatırımlarla artık çocuklarının geleceğine daha büyük bir umutla bakıyor. Bizler de Samsun’un bu başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VAR’

Bakan Kurum, Türkiye’nin her köşesinde yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Şehirlerimizin geleceğinin teminatı olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan asla geri durmadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği, ‘bedeli ne olursa olsun’ sözünü yerde bırakmadık. Bugüne kadar, 1.5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşlarımızla hep birlikte başardık. ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1.5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz bu hedefle; 81 ilimizde kentsel dönüşümde çok önemli adımlar attık. Şu anda, sahada 272 bin 261 adet sosyal konut, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü konutumuz yükselmektedir” şeklinde konuştu.

‘PROJEMİZİ, YATAY MİMARİYE UYGUN OLARAK TASARLADIK’

Bakan Kurum, “Samsun’da da önceliğimiz; şüphesiz ki kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü. Bu kapsamda bugün Canik’te ve İlkadım’da olduğu gibi; Atakum, Vezirköprü, Tekkeköy, Çarşamba ilçelerimizde dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Şu an Canik’te bulunduğumuz bu alanda; yatırım değeri 280 milyon lira olan kentsel dönüşüm projemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu alanda, inşallah, Emlak Konut eliyle, 30 bloktan oluşan, 487 adet 2+1 ve 189 adet 3+1 olmak üzere toplam 676 konut ve 22 ticari ünitemizi inşa ediyoruz. Geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla; projemizi, yatay mimariye uygun ve Karadeniz yöresi renklerine uyumlu olarak tasarladık. Burada yaptığımız tüm konutlarımızı; Samsun’daki metruk binalarımızın kentsel dönüşümü için birer rezerv yapı olarak kullanacağız. Proje alanımız; ana ulaşım aksları üzerindeki konumu ve şehir merkezine yakınlığı ile önemli bir lokasyona sahip. Buradaki konut, ticaret ve park alanlarının Samsun’a ve çevresine değer katacağına yürekten inanıyorum. Yine birazdan bağlanacağımız, İlkadım Kıran Mahallemizin 1. etabında 953 konut ürettik ve teslim ettik. 2’nci etapta yer alan rezerv yapı alanımızın da temellerini atıyoruz. Burada da, TOKİ eliyle, toplam yatırım değeri 430 milyon TL olan bin 404 konut ve 37 ticari birim üreteceğiz. Konutlarımızın 130’unu hak sahiplerine vereceğiz. Kalan bin 274 konutu ise kentsel dönüşüm projelerinde yine rezerv konut olarak kullanacağız. Geçtiğimiz ay ihalesini yaptığımız, yatırım değeri yaklaşık 930 milyon TL olan bin 526 dükkan ile 82 ticari birimin yer alacağı İlkadım Toybelen Sanayi Sitesi’nin çalışmalarını da başlattık. İnşallah 2022 yılı ortasına kadar tamamlayacağız. Samsunlu sanayi esnafımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

‘3 PROJEDE TOPLAM BİN 497 KONUT İNŞA EDİYORUZ’

2002 yılında, ev sahibi olmayan tek bir vatandaş bırakmama hedefiyle yola çıktıklarını belirten Bakan Kurum, “81 ilimizde; sosyal donatılarıyla beraber, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. 5 milyon vatandaşımız bu konutlarda güven içerisinde oturuyor. Tabi bu büyük konut seferberliğimizin bir halkası da Samsun’umuzda. Samsun’da bugüne dek, 11 bin 600 konut projesini tamamladık. Yine TOKİ marifetiyle; 50 bin ve 100 bin sosyal konutluk projelerimizle Samsun’da Atakum, 19 Mayıs ve Canik ilçelerimde 3 projede toplam bin 497 konut inşa ediyoruz. 19 Mayıs ilçemizdeki konutların ihalesini yaptık, inşaatlarını başlattık. İnşallah diğer ilçelerimizdeki konutlarımızın inşa sürecini de en kısa sürede başlatacağız. Biz şehri çınar ağacına benzetiyoruz. Çınar ağacının kökleri ne kadar derindeyse ağaç o derece sağlıklı büyür, serpilir, gelişir. Bir şehrin altyapısı sağlam değilse, içme suyu içilemiyorsa, kanalizasyon sistemi yoksa çıkan atık sular; dereleri, gölleri ve denizleri kirletiyorsa, su kaynaklarımızı yok ediyorsa, o zaman, o şehir sağlıklı bir şehir değildir. Bu bakış açısından hareketle diyoruz ki; sürekli büyüyen Samsun’un altyapısı şehrin gelişebilmesi için çok önemli. İşte bugün biz Samsun’da; şehrimizin altyapı sorunlarının çözülmesi için tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz” dedi.

‘VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ’

Bakan Kurum, İller Bankası, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle beraber 87 milyonluk yatırımların açılışını yaptıklarını belirterek, “Samsunlu kardeşlerimizin bilmesi gereken bir gerçeğin altını önemle çizmek isterim. Bu şehirde; 2002 yılından önce bir tane bile katı atık düzenli depolama tesisi yoktu. Bugün Samsun’da 17 belediye ve 1 milyon 330 bin kişiye hizmet veren 2 adet tesisimiz var. Yine 2002 yılında 3 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 14,8’ine hizmet verilirken, bugün itibariyle 18 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yaklaşık yüzde 85,5’ine hizmet veriyoruz. Şimdi de Kavak, Ladik, 19 Mayıs ve Vezirköprü’de atık su arıtma tesislerimizi açıyoruz. Ayrıca Tekkeköy ve İlkadım’da dere ıslahı projelerimizi; Vezirköprü’de güneş enerji santrali ve soğuk hava deposu tesislerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu açılışlarımızın yanında yine bugün, bir önceki ziyaretimizde verdiğimiz sözlerimizi tutuyoruz. Toplam yatırım bedeli 51,5 milyon TL olan merkez ilçemizin 70 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla; yine merkez ve Çarşamba’daki 1,7 milyon metreküp kapasiteli katı atık depolama tesisimizin de temellerini atıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SAMSUN’UN YEŞİLİNE YEŞİL KATACAĞIZ’

Bakan Kurum, açıklamasını şöyle tamamladı:

“81 ilimize 81 milyon metrekarelik alana millet bahçesi yapma hedefiyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 35 millet bahçemizi, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 237 projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Samsun’da toplam büyüklüğü 929 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projemiz var. Samsunspor’umuzun zaferlerinin şahidi olan Eski 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını haziran ayında gerçekleştirdik. Samsun’un yeşiline yeşil katmak için; şimdi de Canik, Çarşamba ve Bafra’ya yapacağımız millet bahçelerimizi de hızlıca tamamlayarak sizlerin istifadesine sunacağız. Bizim en büyük gayemiz; Türkiye’nin her bir şehrini köy köy, sokak sokak güzelleştirecek işleri yaparak milletimizin hayır dualarını almaktır. Allah’ın izniyle Samsun’u daha da büyütecek, güzelleştirecek ve tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız. Tüm bu yatırımların, Samsun’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm ve alt yapı yatırımlarının temel atma töreni yapıldı. Bakan Kurum, projelerin yapılacağı noktalara telekonferans sistemi ile bağlanarak projelerin hayırlı olmasını temenni etti.

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