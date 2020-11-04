Bakan Kurum: 114 canımızı kaybettik

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı'nda polis, drone ile koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında drone tarafından maske takmadığı tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı. Koronavirüsüyle mücadele...