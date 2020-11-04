Ana Sayfa Güncel Haberler Öne Çıkan Bakan Kurum: 114 canımızı kaybettik
Arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ve oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı
Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan Rafet Tuncer (59) ile oğlu Tayfun Tuncer (33) yaşamını yitirdi....
Bakırköy’de drone destekli koronavirüs denetimi
Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı'nda polis, drone ile koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında drone tarafından maske takmadığı tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı. Koronavirüsüyle mücadele...
Barış Sitesi sakinleri: ‘Sağlam diye oradan ev aldık’
Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA)- İZMİR açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremden büyük hasar gören ve 4 bloğundan 3'ünün yıkıldığı Barış Sitesi apartmanı sakinleri, yıllar önce evlerini sağlam olduğunu düşündükleri için satın...