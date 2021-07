Bakan Koca’nın fotoğrafını paylaştığı Serpil hemşireden herkese aşı daveti 

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Serpil hemşire çoğumuzdan iyi bilir. Aşı niçin bu denli önemli. Geçen yıl kasım ayında annesi, babası, oğlu ve kendisi Covid-19’a yakalandı” diyerek aşı yaparken fotoğrafını paylaştığı Serpil Bolat, herkesi aşı olmaya davet etti. Serpil hemşire, “Bu hastalık Türkiye’nin ve dünyanın 1,5 yılını çaldı. Bu süreçte çok yorulduk. Artık maskelerden de sıkıldık. Bu salgının bir an önce bitmesi için aşı yaptırmamızın şart olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Serpil hemşire çoğumuzdan iyi bilir. Aşı niçin bu denli önemli. Geçen yıl kasım ayında annesi, babası, oğlu ve kendisi Covid-19’a yakalandı. Şu an Kocaeli Devlet Hastanesi aşı polikliniğinde çalışıyor. Ve ne kadar çok aşı yapabiliyorsa o kadar mutlu” diyerek Serpil Bolat’ın aşı yaparken fotoğrafını paylaştı. Koronavirüsle mücadele sürecinin tüm dünya için zorlu geçtiğini söyleyen Serpil hemşire, hastalığı ağır şekilde geçiren babasının 4 ay boyunca tedavi gördüğünü anlatarak, aşı olmanın geleceği güvence altına almanın en iyi yöntemi olduğunu belirtti.

Aşı olmanın önemini anlatan Serpil Bolat, “27 yıllık hemşireyim. Kasım 2020 tarihinde oğlum, ben ve ailem koronavirüse yakalandık ve 4 ay boyunca zor günler geçirdik. Babam çok ağır geçirdi bu hastalığı. Bu süreçte çok yorulduk. Aşı çıkar çıkmaz, ilk aşı yaptıranlardan biri oldum. Salgının durdurulmasında en etkili yolun kitlesel aşılama olduğunu düşünüyorum. Sorumluluğumuzda olan kişilerin geleceğini güvence altına almak için en iyi yöntemin aşı olmak olduğunu düşünüyorum. Kendimizi, ailemizi ve çevremizi korumak adına aşı olmalıyız. Bu hastalık Türkiye’nin ve dünyanın 1,5 yılını çaldı. Bir sürü kayıplar verdik. Gerek sağlık çalışanlarını, gerekse de hastalarımızı kaybettik. Bu süreçte çok yorulduk. Artık maskelerden de sıkıldık. Bu salgının bir an önce bitmesi için aşı yaptırmamızın şart olduğunu düşünüyorum” dedi.

​Bakan Koca’nın kendi fotoğrafını paylaşmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Serpil Bolat, “Bakan beyin fotoğrafımı paylaştığını öğrenince çok mutlu oldum. O gün 200-250 kadar kişiye aşı yaptım. Covid aşı polikliniğinde çalışıyoruz. Günlük 200’e yakın aşı yapıyoruz. O gün de bayağı yoğundu. Yorulmuştuk” diye konuştu.

