Bakan Koca’dan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘kapasite’ toplantısı

İstanbul (DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde toplantı düzenledi. Hastanenin yöneticileri ile bir araya gelen Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin mevcut kapasitesinin arttırılmasına yönelik çözüm yollarının değerlendirildiğini belirtti. Bakan Koca’nın paylaşımında,”Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Toplantı: Hastanemiz; pandeminin ilk anından itibaren, mücadelenin en yoğun verildiği merkezlerden biri. Yöneticilerle, şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözüm yollarını değerlendirdik, tedavi yöntemlerini ele aldık.” ifadeleri yer aldı.