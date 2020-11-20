Bakan Koca’dan gençlere uyarı

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, “2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek, daha az olursa, seviniriz” dedi.

Bakan Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamalara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “Sevgili gençler; bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. Covid-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz” dedi.

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise, “Neden gençler? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. ‘Neden herkes değil de, biz gençler?’ Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

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