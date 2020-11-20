Bakan Koca’dan gençlere uyarı (2)

65 YAŞ ÜSTÜNÜ DE UYARDI

Bakan Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamalara ilişkin Twitter’dan açıklama yaparak 65 yaş ve üzerini de uyardı. Koca, “Değerli büyüklerimiz; bu günlerde sağlığımızı korumamız zorlaştı. Covid-19, biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, sadece 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz” ifadelerini kullandı.

Koca, diğer mesajında ise “Neden herkes değil de büyükler? İleri yaşlarda, hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor. Kısıtlama size karşı değil, virüse karşı. Sizi korumamıza yardımcı olun” dedi.

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