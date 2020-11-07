ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sokakta iç içe yürüyen kalabalığın fotoğrafını Twitter’da “Covid-19 yayılıyor” mesajı ile paylaşarak, uyarıda bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından fotoğraf ile birlikte paylaştığı mesajında, “Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun” ifadesine yer verdi.
FOTOĞRAFLI
Bakan Koca’dan fotoğraflı ‘Covid-19 yayılıyor’ uyarısı
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sokakta iç içe yürüyen kalabalığın fotoğrafını Twitter’da “Covid-19 yayılıyor” mesajı ile paylaşarak, uyarıda bulundu.