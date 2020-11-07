Bakan Koca’dan fotoğraflı ‘Covid-19 yayılıyor’ uyarısı

'DEPREM TATBİKATLARIMIZ ÖNEMLİYDİ' İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde, özel bir okulun ana sınıfında uykuda olan çocuklar, öğretmenleri tarafından kucakta dışarı çıkarıldı. Diğer sınıflardaki öğrenciler de depremde...