Bakan Koca’dan, ‘cumartesi’ uyarısı (2)

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te açık bir otoparkta bırakılan sırt çantası endişeye neden oldu. Fünye ile patlatılan çantadan kadın kıyafetleri çıktı. Sabah saatlerinde, Sabancı...