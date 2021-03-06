Bakan Koca’dan, ‘cumartesi’ uyarısı (2)

‘MASKE’ UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, dışarıya çıkılırken maske takılması yönünde uyarıda bulundu. Bakan Koca, “Zor günlere dönüş yolunu kapatalım; dışarı çıkıyorsak, maske takalım” dedi.
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