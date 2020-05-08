SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, “Sayın Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu. Kendisine, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sağlık çalışanlarına destek veren, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Bakan Koca, Bahçeli’nin “Sağlık Bakanlığımız gece demiyor, gündüz demiyor. Sağlık çalışanlarımız fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgınına engel olmaya gayret ediyor” şeklindeki açıklamasına da yer verdiği paylaşımında, ” Sn. Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu. Kendisine, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.