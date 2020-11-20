Bakan Koca’dan aşı gönüllülerine teşekkür

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ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de geliştirilen aşının denemeleri için 20 bin gönüllünün başvuru yaptığını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti. 
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizde Faz- 3 çalışmalarına 15 Eylül’de başlanan, Çin’de geliştirilmiş Covid- 19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür” ifadelerini kullandı. 

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