Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nda hangi kararlar alındı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararları açıklıyor. Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

-Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlarda ve başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı.

-İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.

-Çalışan sağlık personelinin ek ödemelerini 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde yüz oranında olacağını belirtmek istiyorum.

-(Maske vb tıbbi malzeme): Şu ana kadar 20 firma ile anlaşma yapıldı. Anlaşma yapmayanların el koyma dahil bir takım farklı tedbirlerin devrede olacağını söylemek istiyorum.

– Yerli solunum cihazı seri üretimine başlıyoruz. Aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara akanlık olarak destek veriyoruz. 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre kısıtlamaya gitmeden hespnini önünü açacak şekilde destek sağlayacağız.

-İyileşen ve iyileşmekte olan vakalar var.

-“Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. İlla devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkes kendini izole edebilir.”

“ÇİN’DEN OLUMLU SONUÇ VEREN ÖZEL İLAÇ GETİRTTİK”

-Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı gün gün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu söylemek istiyorum. Çin’de etkili olan ilaçtan yeterli miktarda getirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte de bu ihtiyacımızı karşılamak için gayret içinde olacaklar. Çin’den bu sabah gelen ilacın yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugun itibariyle başlandı. Ne kadar etkili olup olmadığını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.

-Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalar var.

-Kit açısından sorunumuz yok. Bundan sonraki süreçte tarama sayıları çok artmış olacak.

-Van’da vakalarımız var ama 10’un üzerinde değil.