Bakan Koca’dan 3 şehit asker için taziye mesajı

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SAĞLIK Bakan Fahrettin Koca, Irak’ın kuzeyinde taciz ateşi sonucu şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayımladı.





Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyinde taciz ateşi sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı dileğinde bulunarak, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Mehmetçiklerimiz P. Tğm. Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz evlatlarımızın mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.