Bakan Koca’dan 1 milyonuncu doz ‘aşı’ paylaşımı

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyonuncu doz Kovid- 19 aşısının İstanbul’da uygulandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün uygulanan 1 milyonuncu doz Kovid- 19 aşısına ilişkin bilgileri aktardı. Hatice Yenigün’ün (34) yaptırdığı Sinovac 2’nci doz aşısını İstanbul Tuzla’daki bir hastanede hemşire İrem Özay uyguladı. Bakan Koca’nın paylaşımında, bugün uygulanan 1 milyonuncu doz aşıya ilişkin bir videoya da yer verildi. Videoda hemşire İrem Özay, “Salgını bitirmek elimizde herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

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