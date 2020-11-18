Bakan Koca: Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur” dedi.

Bakan Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Koca, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde üniversiteler ve özel yatırımcıların da rol almakla birlikte hizmetin büyük bir kısmının bakanlık teşkilatınca yürütüldüğünü söyledi. Koca, 934’ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşuyla hizmet verildiğini belirtti. 1 milyon 100 bini aşan sağlık çalışanı ile kaliteli sağlık hizmeti sunmanın uğraşı içinde olduklarını belirten Koca, “Tüm insan gücü planlamalarımıza rağmen hekim sayımızda OECD ülkelerine göre geride olduğumuzu biliyoruz. Başta hekimler olmak üzere sağlık personelinde hızlı bir artış göstermemize rağmen açığımızın bir süre daha devam edeceği anlaşılmaktadır. Sağlık personelinin yurt içinde dengeli dağılımını sağlamak için uğraş veriyoruz. 2002 yılında uzman hekim başına düşen nüfus açısından en yüksek ve en düşük il arasında 13 kat fark var iken bugün bu fark 2 kata inmiştir. Bu çalışmalarla vatandaşlarımızın sağlık talebi için seyahat etme zorunluluğunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Sağlık kuruluşlarımızda vuku bulan şiddet eylemleri içimizi acıtıyor. 15 Nisan 2020 tarihinde TBMM’de tüm partilerin mutabakatıyla kabul edilen kanuni düzenlemeyle, sağlıkta şiddetle mücadelenin etkinliği artırılmıştır. Ancak görüyoruz ki bu düzenleme istediğimiz bir seviyede olay sayısını azaltmamıştır. Şiddetle mücadelemize çok yönlü olarak devam etme kararlılığındayız” dedi.

‘VİRÜS KİTLESEL BULAŞMA DÖNEMİNE GEÇTİ’

Bakan Koca, Türkiye’de Covid-19 vakalarının baş göstermeden önce gerekli risk ve kriz yönetimi önlemlerini almaya başladıklarını, ocak ayı içinde Operasyon Merkezinin kurulduğunu, Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu’nun oluşturulduğunu söyledi. Bakan Koca, “Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların kapalı ortamlarda birlikte bulunmasının da getirdiği riskle tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Halihazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Dünyada ilk zirvenin yaşandığı nisan ayında günlük yeni vaka 80 bin civarında iken, eylülde günlük vaka neredeyse 4’e katlanarak 300 bini buldu. Son bir ay içinde yüzde 100’lük bir artışla kasım ayında günlük vaka sayısı 661 bine ulaştı. Yine nisan ayında günde 8 bin 500 kişi bu hastalıktan ölürken, içinde bulunduğumuz kasım ayında günlük ortalama ölüm sayısı 10 bini aştı. Bugün birçok ülke kapanma tedbirlerine ve hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı” diye konuştu.

‘RADİKAL TEDBİRLERE BAŞVURMAMIZ KAÇINILMAZ OLMUŞTUR’

Bakan Koca, koronavirüs artışının bütün ülkeye yayılmış durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Dünyadaki bu artışa paralel olarak ülkemizde önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Her ne kadar güçlü alt yapımız ve fedakarca çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Nitekim dün yapılan kabine toplantısında Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda bir dizi kararlar alınmış oldu. Görünen o ki; hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Hastalıktan bizi koruyacağını umduğumuz aşı çalışmalarını biliyorsunuz. Birçok ülkede aşı çalışmaları yürütülmektedir. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Bu arada da Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir.”

“TEDBİRLERE UYUM GÖSTERİLMEZSE, YENİ TEDBİRLER KAÇINILMAZ OLABİLİR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle ilgili “Bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, gazetecilerin dünkü kısıtlamaların ardından tedbirlerin daha da sıkılaşacağı yönündeki iddiaları sorması üzerine, bundan sonraki dönemde alınacak tedbirlerin pandeminin seyriyle ilgili olacağını söyledi. Bakan Koca, “Şu dönemde 83 milyon vatandaşımızın, alınan tedbirler noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Dolayısıyla hep birlikte mücadeleyle ancak bunu düşürebiliriz, bunun üstesinden gelebiliriz. Tedbirlere uymak şartıyla ben yeni tedbirlerin devreye girebileceğini düşünmüyorum. Ama bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir” dedi.