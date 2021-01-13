Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu

Kaan ULU-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yarından itibaren Covid-19 aşısının uygulanmasına başlanacağını duyurdu. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, toplantının ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne geçerek ilk aşıyı oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamada bulundu. Koca, 2021 yılının ilk basın toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bugün bilim kurulumuzun ana gündem maddesi merakla beklediğiniz aşı programı idi. 30 Aralık ve 31 Aralık tarihlerinde iki parça halinde ülkemize gelen 3 milyon doz aşıyı teslim aldığımızı ve Halk Sağlığı depolarımıza taşıdığımızı söylemiştim. O tarihten itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, 14 gün sürecek güvenlik testlerine başlamıştı. Bugün itibarıyla bu testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır” dedi.

‘AŞININ ACİL KULLANIM ONAYI VERİLDİ’

Koca, daha önce acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için Faz-3 çalışması devam eden aşının ara sonuçlarını talep edip değerlendirdiklerini hatırlatarak, “Buna göre aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için de süreç başlamıştı. Bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumumuz aşının acil kullanım onayını verdiğini duyurmuştur. Gece gündüz demeden ve güvenlik esaslarından ödün vermeden titizlikle çalışan personelimize, bağımsız komite üyesi bilim insanlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Aşının kullanıma başlayabilmesi için çok emek verdiler. Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağımı sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda bilim kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız” diye konuştu.

‘PROGRAMIN ŞEFFAF YÜRÜTÜLMESİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZDİR’

Bakan Koca, yarından itibaren tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını ifade ederek, “Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir. Aşının adaletle dağıtılacağından ve bilim kurulunun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir” dedi.

‘DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN AŞILANMASI ÖRNEK OLACAKTIR’

Koca, aşı çalışmalarında vatandaşı motive edecek devlet büyüklerinin daşılanmasını bilim kurulunun yararlı bulduğunu kaydetti. Koca, “Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edilecektir. Bugün bizi 1 yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günüdür. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta; tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için öneminin farkında olarak aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA VE BİLİM KURULU ÜYELERİ AŞI OLDU

Koca, bakanlık binasındaki açıklamasının ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne geçti. İlk aşıyı Bakan Koca oldu. Ardından bilim kurulu üyeleri de aşı yapırdı. Bakan Koca, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada ise, “Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de ‘tünelin ucunda ışık göründü’ demiştim; hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün. Aşının dünyada başlaması ile birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor” diye konuştu.

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