Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ tablosu üzerinden, bazı illerdeki vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ verilerini açıkladı. Kimi illerde belirgin artışlar yaşandığına dikkati çeken Koca, “Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız” ifadelerini kullandı.

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