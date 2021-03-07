ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne; en çok azalan illerin ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım” dedi. Bakan Koca paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.
FOTOĞRAFLI
Bakan Koca, vaka sayısı artan ve azalan illeri paylaştı
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hatfa içinde vaka sayısı en çok artan illerin Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne; en çok azalan illerin ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman olduğunu açıkladı.