Bakan Koca: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralı sayısı 71’e ulaştı

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ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki terör saldırısında yaralananlar ile ilgili, “Tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bombalı terör saldırısında yaralanan 81 kişinin sağlık durumuna ilişkin Twitter’daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına ellerinden geleni yapıyor” dedi. (DHA)

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