Bakan Koca: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralı sayısı 58’e ulaştı

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ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki terör saldırısında yaralananlar ile ilgili, “Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bombalı terör saldırısında yaralanan 81 kişinin sağlık durumuna ilişkin Twitter’daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor” dedi. (DHA)

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