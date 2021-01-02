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Bakan Koca: Somali’de ölen vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahyrettin Koca, “Somali’de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi” dedi.
Bakan Koca, Somali’de yol çalışması yapan Türk firmanın şantiyesine bombalı araçla düzenlenen saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “Somali’de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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