Bakan Koca: SMA taramasıyla erken dönemde tedavi şansı elde ettik (2)

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‘SMA TESTİ HER ÇİFT İÇİN ZORUNLU’

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “SMA testi evliliğe hazırlık aşamasındaki her çift için zorunlu. Test, yeni doğan bebeklerin her birine de erken tanı ve buna bağlı tedavi avantajı sebebiyle uygulanıyor. Daha önce test yaptırmadıysanız, bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız SMA testi konusunda ısrarcıyız. SMA testi, Aile Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz ve sadece kan örneği yeterli olduğu için, zahmetsiz. Lütfen, konuyu eşinizle görüşün ve birlikte gitmek üzere aile hekiminizden randevu alın” dedi.

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