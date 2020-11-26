Bakan Koca: Samsun’da vaka artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Tüm bunlar video kayıtlarıyla tespit edildi. Gerekli olan yerlere gönderildi gönderilecek" dedi.