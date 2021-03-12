Bakan Koca: Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyor

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı videoda evde sağlık hizmetine dikkat çekti. Koca, paylaştığı notunda “Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyor” dedi.

Bakan Koca, Ankara Kızılcahamam’da bulunan Kasımlar köyünde çekilmiş videoda sağlık çalışanlarının evde verdiği sağlık hizmetine dikkat çekti. Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoya “Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet” notunu ekledi.

FOTOĞRAFLI