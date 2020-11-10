Bakan Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Rus mevkidaşı Mikhail Murashko ile telefonda görüşerek fikir alışverisinde bulunduklarını açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. Covid- 19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

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