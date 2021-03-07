Bakan Koca: Riski tüm illerde düşürelim

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında artışın yaşandığı illerin, azalan illeri örnek alması gerektiğini belirterek “Riski tüm illerde düşürelim” çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka sayılarının arttığı ve azaldığı illeri karşılaştırarak yüksek riskli illerin düşük riskli illeri örnek alması çağrısında bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “Ağrı Adıyaman’a, Batman Samsun’a, Bingöl Ordu’ya, Bitlis Balıkesir’e, Diyarbakır, İstanbul’a, Mardin Trabzon’a, Van İzmir’e, Siirt Rize’ye, Hakkâri Sinop’a, Şanlıurfa Konya’ya, Şırnak Zonguldak’a, Uşak Tokat’a, Iğdır Giresun’a… örnek olsun! Riski tüm illerde düşürelim” ifadelerini kaydetti.

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