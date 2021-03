Bakan Koca: Risk haritası 15 günde bir yayınlanacak

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, “Her bir ferdimiz, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri maviye dönüştürmek ve mavide tutmak için bir an bile olsa hassasiyetini kaybetmemelidir. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, “Yeni bir aşamaya geçtik, hassasiyetimizi sürdürmeliyiz” başlığı ile yaptığı açklamada, “Covid-19 salgını ile mücadelemize ilk günkü kararlılık ve gayretimizle devam ediyoruz. 1 Mart itibarı ile salgının kontrolünde yeni bir aşamaya geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısının akabinde açıkladığı esaslar temelinde iller kendi risk seviyelerini dikkate alarak kapsamı değişen tedbirlerle mücadeleye devam edecek. Bugünkü Bilim Kurulu toplantımızın gündemi kontrollü normalleşme süreciydi. Düşük riskli illerimizde kısıtlamaların hafifletilmesi ile artacak olan sosyal hareketliliğin tedbirlerde gevşeme anlamına gelmediğini, gelmemesi gerektiğini tekraren hatırlatmakta fayda görüyoruz. Vatandaşlarımızın normal hayata kavuşma yolundaki kontrollü adımları tedbirlerden taviz olarak algılamadığına eminiz. Tedbirlere uymaya devam ederek planlanabilir ve öngörülebilir yarınlara emin adımlarla ilerlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

‘TEDBİRLER MUTASYON İÇİN DE GEÇERLİ VE ETKİLİ’

“Virüs hayatımızdan çıkmış değil. Ancak çıkacağı günler yakın. Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması da ihtimal dahilinde” diyen Koca, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“Bununla beraber tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili. Yüksek vaka sayılarımız hala, hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Ancak kontrol elimizde ve tedbirlere uyarak normalleşebiliriz. Umutla beklediğimiz günlere sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız. Sokakta, toplu taşıma araçlarında, okullarda, kafe ve restoranlarda, çarşı pazarda virüse karşı taviz vermeden, çocuklarımızın okullarına kavuşması, esnafımızın kepenklerini açması, başından bu yana bu mücadelenin en fedakar kesimini oluşturan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın günlük hayata dahil olmasını kalıcı kılacağız. Böyle bir dönemde kontrolsüz atılan her adımın bizi iki adım geriye götüreceği unutulmamalıdır. Her birimizin sağlığının diğerimize emanet olduğunu unutmayalım. İllerin risk haritası bu dönemde çok büyük önem arz ediyor.”

‘RİSK HARİTASI 15 GÜNDE BİR YAYINLANACAK’

Mücadelenin bu aşamasında mavi rengin, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığı temsil ettiğini belirten Koca, “Her bir ferdimiz, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri maviye dönüştürmek ve mavide tutmak için bir an bile olsa hassasiyetini kaybetmemelidir. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak. İllerimiz risk haritasına göre kendi durumlarını gözden geçirerek tedbirlere uyacak. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kendi risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak ve tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir. Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

‘AŞININ ETKİSİNİ HİSSETMEYE BAŞLADIK’

Vatandaşlara uygulanan inaktif aşının Faz 3 çalışma sonuşlarının da tamamlandığını hatırlatan Koca, devamında şunları ekledi:

“Kullandığımız inaktif aşının ülkemizde 10 bin kişiyi aşkın kişi üzerinde yapılan Faz- 3 çalışma sonuçları açıklandı. Bu çalışmada PCR ile doğrulanmış Covid-19 vakaları ile aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulunmuştur. Bilim insanlarımızı gösterdikleri titiz ve hassas çalışmalar sebebiyle tebrik ediyorum. Aşının etkisini hissetmeye başladık. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri ve hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir bir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz. Bilim kurulumuzun önerileri ile belirlediğimiz plan dahilinde aşılama süreçlerimiz yürütülmeye devam etmektedir. Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir. Aşı stratejimiz ve tercihlerimizle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız. Virüsle mücadelemizde vatandaşlarımızın desteği ve ilgisi sayesinde yaşadığımız bu olumlu seyri elbirliğiyle koruyacağız.”

